Любопитно:

Федерални агенти простреляха двама души в Портланд

09 януари 2026, 06:20 часа 351 прочитания 0 коментара
Федерални агенти простреляха двама души в Портланд

Федерални служители на САЩ са простреляли двама души в Портланд, съобщи полицията. Те са били откарани в болница и състоянието им не е известно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Двама души са в болница след стрелба, в която са участвали федерални агенти", съобщи в изявление полицията в Портланд. Органите на реда уточнаявт, че не е участвала в инцидента.

ОЩЕ: "Трагедия": Джей ди Ванс се застъпи за служителя, застрелял жена в Минеаполис

ABC News съобщи, че агентите, участвали в стрелбата, са от Американската митническа и гранична служба и че ФБР води разследването.

"Състоянието на хората, които са били простреляни, е неизвестно. Полицаите са установили, че двамата души са били ранени при стрелбата, в която са участвали федерални агенти", се казва в информацията.

"Разбираме повишените емоции и напрежение, които много хора изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля обществото да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече", каза полицейският шеф Боб Дей.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля в Минеаполис жена в автомобила ѝ. Според правителството стрелбата е била извършена при самоотбрана, но кметът на града я нарече "безразсъдна" и ненужна.

ОЩЕ: Апелативен съд реши: Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в Портланд

Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град. След убийството на жената бързо се събра тълпа от стотици гневни протестиращи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Стрелба САЩ Портланд федерални служители
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес