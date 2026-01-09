Федерални агенти простреляха двама души в Портланд

Федерални служители на САЩ са простреляли двама души в Портланд, съобщи полицията. Те са били откарани в болница и състоянието им не е известно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Двама души са в болница след стрелба, в която са участвали федерални агенти", съобщи в изявление полицията в Портланд. Органите на реда уточнаявт, че не е участвала в инцидента.

ABC News съобщи, че агентите, участвали в стрелбата, са от Американската митническа и гранична служба и че ФБР води разследването.

"Състоянието на хората, които са били простреляни, е неизвестно. Полицаите са установили, че двамата души са били ранени при стрелбата, в която са участвали федерални агенти", се казва в информацията.

"Разбираме повишените емоции и напрежение, които много хора изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля обществото да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече", каза полицейският шеф Боб Дей.

Припомняме, че служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля в Минеаполис жена в автомобила ѝ. Според правителството стрелбата е била извършена при самоотбрана, но кметът на града я нарече "безразсъдна" и ненужна.

Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град. След убийството на жената бързо се събра тълпа от стотици гневни протестиращи.