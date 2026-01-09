Руският енергиен гигант "Газрпом" загуби европейския си пазар - основната сцена за големи приходи, а алтернативите далеч не компенсират загубите. Това коментира беларуската опозиционна медия NEXTA, която цитира продължаващите да шокират финансови данни на руската компания.

През 2025 г. износът на газ по тръбопроводи на "Газпром" за Европа спадна с 44%. Основната причина беше спирането на транзита през Украйна. Единственият останал маршрут за доставка до Европа е "Турски поток". През 2025 г. през него бяха транспортирани около 18 милиарда кубически метра, главно за Унгария и Словакия. А преди старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, "Газпром" изнасяше обеми от синьо гориво за Стария континент от 150-155 млн. кубични метра до 170-180 млн. кубични метра.

Китай не се оказа газова алтернатива на Европа за "Газпром". Миналата година, чрез "Силата на Сибир" бяха доставени 38,8 милиарда кубически метра, докато проектът "Силата на Сибир - 2" все още съществува само на хартия. Защо - защото Китай иска Русия да поеме разходите по изграждането му. Отделно, Пекин изисква цени за Китай на нивото на вътрешния пазар на Русия – около 51 долара за 1000 кубически метра – което е икономически неизгодно за "Газпром".

Идеята за газов хъб в Турция беше изоставена през лятото на 2025 г. Анкара се ограничи до удължаване на договорите за 22 милиарда кубически метра годишно само за една година, без дългосрочни ангажименти.

