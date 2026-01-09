Потребителите да са нащрек при януарските намаления

Потребителите да бъдат особено внимателни при тазгодишните традиционни януарски кампании за намаления заради въведените специални правила във връзка с приемането на еврото. За това предупреждава основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова. Тя разказа, че има недобросъвестни търговци, които при намаления посочват в евро цената, от която се изчислява отстъпката.

За какво да се внимава?

"Това е неправомерно, тъй като Законът за защита на потребителите ясно казва, че "предишната цена" е най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е предлагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената. А през въпросните 30 дни, предвид че еврото е официална валута у нас само от 9 дни, тази цена е била валидна за заплащане единствено в левове, респективно – потребителите са следили нея при евентуален мониторинг с цел извършване на по-изгодни за тях сделки в следващ период. Именно затова, поставянето на старата цена превалутирана в евро може да заблуди потребителя при проследяването на динамиката на цените на стоките и услугите, които го интересуват", разясни Руменова.

И подчерта, че правилното обозначаване на цените при намаления през януари тази година е старата цена да бъде посочвана в левове, новата – в двете валути, независимо от последователността на изписването им.

Според нея, с кампании за намаления, каквито вдействителност няма, могат да бъдат объркани практиките от началото на тази година на все повече електронни магазини да поставят на първо място цената в евро.

"Това не е нарушение, но в случай че потребител е следил при даден търговец колко струва конкретен артикул в последните дни на миналата година и сега цената е първо в евро, може да се заблуди, че е наполовина. Ако пък е двойно увеличена и числото е запазено същото, но вече в евро, каквито сигнали има, може изобщо да не разбере за промяната. А това вече е предпоставка за проверка от контролните органи за евентуално икономически необосновано повишаване на цените", даде примери Руменова.

За да има яснота и да не стават обърквания, експертът припомни, че при кампании за намаления през целия период на двойното обозначаване на цените (до 8 август тази година) трябва да са изписани три стойности. Едната е старата цена, а другите две са намалената в двете валути - левове и евро. Недопустимо е да има само две стойности, които и да са те. Затова трябва внимателно да се гледа коя цена в коя валута е.