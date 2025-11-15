Очакванията на Кремъл са разбити: Тръмп хитро прибира плодовете на посятото от Путин

Много анализатори бяха сигурни, че американският президент Доналд Тръмп ще сключи сделка с Путин и двамата ще си поделят Европа и не само - на сфери на влияние в стила на класическата имперска политика. Украйна трябваше поне частично да се върне в сферата на влияние на Русия. Но това не се случи.

Москва многократно отправяше искания, сочещи именно към такава сделка – прекратяване на западната подкрепа за Украйна и значително изтегляне на американските войски от Източна Европа. Очакваше се на срещата в Аляска през август Тръмп и Путин да прекроят наново картата на света, но това не се случи. Тогава Тръмп настоя за замразяване на конфликта, Путин отказа и двамата се разделиха, без да постигнат споразумение. Втората планирана среща в Будапеща така и не се състоя.

Тръмп не показва никакви признаци, че ще се съгласи с все по-откритите и агресивни претенции на Русия за хегемония в постсъветското пространство. Вместо да умилостиви Путин и да признае руското господство в Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, Тръмп почти провокативно оспори претенциите на Москва и противно на прогнозите на мнозина анализатори разширява влиянието на САЩ в постсъветското пространство вместо да се оттегли оттам, пише Neue Zürcher Zeitung в свой материал.

Беларус

От няколко месеца администрацията на Тръмп води преговори с Беларус. В началото на ноември Вашингтон и Минск се споразумяха САЩ да отменят санкциите срещу държавната авиокомпания "Белавия", а Александър Лукашенко да освободи над петдесет политически затворници. Наскоро Тръмп назначи адвокат Джон Коул за свой специален пратеник за Беларус.

Лукашенко обяви, че ще преговаря с американска делегация, наред с другото, и за ситуацията на границата с Литва и Полша, тъй като и двете страни значително намалиха товарния трафик от и през Беларус.

Литовският президент Гитанас Науседа предполага, че Вашингтон се опитва да отдели Беларус от Русия. Според него обаче това е "невъзможно", тъй като Лукашенко не е в състояние да скъса с Путин, тъй като Беларус е напълно зависима икономически от Русия.

Южен Кавказ

Там Тръмп постигна впечатляващ пробив като значително отслаби руското влияние. Армения и Азербайджан подписаха мирно споразумение в Белия дом, слагайки край на продължилия с години военен конфликт, който Русия използваше от десетилетия, за да държи двете страни максимално зависими.

Русия със сигурност ще остане в Южен Кавказ, коментира анализаторът Заур Шириев, но "тя вече няма да доминира" в региона.

Оттук нататък Южен Кавказ ще се превърне в "състезателна площадка" за играчи като ЕС, Турция, Иран, страните от Персийския залив, САЩ и Русия. Много ще зависи от това дали Вашингтон наистина ще участва в процеса и ще стане гарант за стабилност.

Централна Азия

Въпреки че от 2000-те години насам Русия отстъпва част от влиянието си в Централна Азия на Китай, тя продължава да разглежда региона като зона на свое привилигировано влияние.

Съединените щати, от друга страна, след безславния край на афганистанската авантюра, изглеждаше, че се оттеглят от регионалната борба за власт.

Само че сега Тръмп създава впечатление за голямо завръщане. За първи път в Белия дом бяха поканени държавните лидери на пет страни от Централна Азия – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Освен с Тръмп те се срещнаха и с министъра на търговията Хауърд Лутник, с когото обсъдиха редица икономически споразумения, както и с външния министър Марко Рубио.

Американско господство вместо споделяне на властта

Тръмп игнорира настроенията на Москва и оказва натиск върху Русия с офанзивата си в региона. Това се отнася както на политическо ниво, така и на икономическо, където стратегията се определя от въпроси, свързани със суровините и търговските коридори.

Става ясно, че Тръмп не се стреми да раздели света на сфери на влияние, а мотото "Америка на първо място" важи и тук, и той използва всички лостове, с които разполага, за да постигне това.

Фактът, че неговите инициативи намират плодородна почва, се обяснява и с факта, че държавите в региона не искат да бъдат постсъветски. След нападението на Русия срещу Украйна те са наясно, че все още младият им национален суверенитет е сериозно застрашен.

Затова отношенията им със САЩ се превръщат в ключ към защитата на собствената им независимост от подновената агресия на Москва. Така Тръмп просто жъне това, което Путин пося, заключава германското издание.