Босна разследва ръководени от Русия паравоенни лагери на територията си

Министърът на отбраната на Босна и Херцеговина Зукан Хелез призова държавната прокуратура да ускори разследването и да изясни напълно твърденията за съществуване на паравоенни тренировъчни лагери на територията на Босна и Херцеговина, свързани с Русия.

Призивът на министъра, цитиран днес от сараевския в. „Ослобождение“, идва след информация, получена от подобни разследвания в Молдова, която наскоро се сблъска с пряка заплаха от насилие по време на последната президентска предизборна кампания и преди референдума за присъединяване към ЕС, посочва агенция ХИНА, цитирана от БТА.

В Кишинев се води съдебен процес срещу молдовския гражданин Владимир Харчевников, който заяви пред съда, че е пътувал през Сърбия до Босна и Херцеговина, където е участвал в тактическо обучение, вариращо от сглобяване, калибриране и програмиране на дронове до изработване на коктейли „Молотов“.

Харчевников, който преди това е осъждан за убийство, бе арестуван на 11 октомври 2024 г. на румънско-молдовската граница заедно с Максим Рошка, Алиона Гоцко и Людмила Костенко. С изключение на Рошка, останалите са обвинени в опит за дестабилизиране на държавата.

Според показанията му Харчевников е пътувал до Босна и Херцеговина по препоръка на Владимир Фирсов.

„Едни хора ме посрещнаха в Сърбия. Заведоха ме до автогарата и ме качиха на автобус за Босна и Херцеговина. Там ме посрещнаха други хора и ме заведоха в хотел, или в къща, не знам, където прекарах една нощ. Оттам отидохме в палатков лагер“, разказа той пред съда, като обясни, че лагерът е ръководен от руски инструктор, представил се като Виктор.

Рошка, който е бил шофьор, свидетелства за лагер „близо до Баня Лука“, където видял 12 души. Той каза, че са били обучавани да бъдат готови да реагират, „ако не искаме война като тази в Украйна да се случи в Молдова“.

Участниците са получавали до 500 долара за 10-дневно обучение, което според молдовските власти представлява експлоатация на лошото икономическо състояние на молдовските граждани. Средната заплата в Молдова е около 1600 лв.

Прокуратурата на Босна и Херцеговина потвърди пред новинарския портал „Детектор“, че е поискала информация от молдовските си колеги относно предполагаемите лагери, управлявани от руснаци в Босна и Херцеговина, и все още очаква отговор.

„Трябва да установим кой е приютил тези хора, които са били обучавани в нашата страна. Някой е трябвало да им осигури инфраструктура и подкрепа. Никой не може просто да дойде от друга държава и да отвори такива лагери сам, без помощта на определени местни влиятелни лица“, е цитиран босненският министър на отбраната Зукан Хелез.

През февруари Босна и Херцеговина екстрадира руския гражданин Александър Безруковни в Полша, след като го арестува по международна заповед. Полските власти го подозират в координиране на атаки срещу Полша, САЩ, Германия и други западни съюзници, припомня ХИНА.

Зукан Хелез предупреди за първи път за лагери под руски контрол на територията на Република Сръбска (сръбската автономна част на Босна и Херцеговина) през 2023 г., но твърденията му бяха отхвърлени по това време от руското посолство и официални лица в Баня Лука.

Сега той казва, че разследванията в Молдова потвърждават, че той е бил прав.

„Имаме причина за тревога, когато нашите агенции действат бавно“, посочи министърът.

