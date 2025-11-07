Орбан отива при Тръмп, за да замазва провала на срещата с Путин, но и за своя лична облага

Унгарският премиер Виктор Орбан ще посети Белия дом днес, 7 ноември, защото иска да организира поредна среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин. Съветниците на Орбан смятат, че тази среща може да сложи край на войната между Русия и Украйна. Двамата лидери трябваше да се срещнат в унгарската столица Будапеща, но събитието пропадна след напрегнат (според източници в западните медии) разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров.

Наличната информация гласи, че преди това Москва е изпратила бележка на Вашингтон, в която е цитирала условията си за стоп на военните действия. В тях обаче е проличало нахалството на диктатора Владимир Путин и хората в Кремъл, което е накарало Щатите да преосмислят срещата:

Орбан ще иска облекчение от санкциите

The Guardian подчертава, че Орбан, който предложи провеждането на такава среща на върха в Будапеща, ще потърси и облекчение на американските санкции срещу руските енергийни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", засягащи и техни дъщерни дружества. Това ще бъде сериозно изпитание за твърдата позиция на Тръмп спрямо Кремъл, след като той обвини Путин, че забавя преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Снимка: Getty Images

Орбан иска Тръмп да отиде в Унгария преди изборите

В същото време източници на британската медия твърдят, че приоритетът на Орбан е да привлече Тръмп в Унгария, тъй като той е изправен пред вътрешно предизвикателство от страна на лидера на опозицията Петер Мадяр преди парламентарните избори през април. Съветниците смятат, че посещението на Тръмп в страната ще укрепи ролята на Орбан като държавник и ще даде енергия на консервативната му база.

"Орбан иска Тръмп да дойде в Будапеща преди изборите. Това е приоритет. Те ще обсъдят руския газ, но най-голямата грижа на Орбан са изборите", казва източник, работещ в агенцията за външна политика на унгарското правителство.

От своя страна, политическият анализатор и координатор на програмата на Германския фонд „Маршал“ Сузана Вег подчертава, че такава визита би била „важна политическа услуга“ от страна на американския президент.

