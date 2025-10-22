Войната в Украйна:

Reuters: Русия официално каза на САЩ кога ще спре войната в Украйна

22 октомври 2025, 11:44 часа 458 прочитания 0 коментара
Reuters: Русия официално каза на САЩ кога ще спре войната в Украйна

Русия е повторила предишните си условия за постигане на мирно споразумение с Украйна в частно комюнике, изпратено до САЩ през уикенда (18-19 октомври). Това е бил "неформален документ", в който Кремъл ясно е дал да се разбере, че няма да прави никакви отстъпки от максималистичните си искания, твърди Reuters, позовавайки се на двама американски служители и още един източник, запознат със ситуацията.

Още: С Украйна щял да задминава Линкълн и Вашингтон: Тръмп надува балона, ЕС пак готви план за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия е поискала Донбас

В комюникето се повтаряло искането на Москва да поеме контрола над целия регион на Донбас - Донецка и Луганска област на Украйна, незаконно присъединени към Руската федерация под имената Донецка и Луганска народна република, без диктаторът Владимир Путин да има пълен контрол над тях: Чий трябва да е Донбас: Тръмп каза какво мисли и отрече медийни публикации (ВИДЕО).

На практика това е в противовес с виждането на Тръмп, че фронтовите линии трябва да бъдат замразени на сегашните позиции. Кремъл вече публично отхвърли този призив - чрез говорителя Дмитрий Песков и външния министър Сергей Лавров: Лавров възмутен: Тръмп беше разбрал "първопричините" за войната, как така иска да спрем по настоящите фронтови линии?

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Украинският президент Володимир Зеленски е категоричен - оттегляне от Донбас на украинските въоръжени сили няма да има.

Кремъл не иска войски на НАТО в Украйна

Русия също така е повторила в частен план предишната си позиция, че в рамките на каквото и да е мирно споразумение в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на НАТО. Това засяга плановете за мироопазващ контингент, който да следи дали Москва би спазвала евентуално споразумение за прекратяване на огъня.

Още: Путиновият режим уби още украински граждани, включително деца: "Руските думи за дипломация нямат никакво значение" (ВИДЕО)

Новината за неофициалния документ – дипломатически термин за неформален документ, чиято цел е да съобщи позицията на една страна на друга – идва в момент, в който предложената среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща пропадна. Според CNN причината са максималистичните искания на Русия. Самият президент на САЩ нарече събитието "безсмислено" на този етап: Тръмп разкри защо е отменил срещата с Путин.

Служител на Белия дом е казал пред Reuters във вторник, че „в близко бъдеще“ не се планира такава среща.

Снимка: ДСНС-Украйна

Помолени за коментар по неформалния документ, от Белия дом са посочили изявленията на Тръмп пред репортери на 21 октомври следобед. Тогава той заяви, че все още не е взел решение относно срещата на върха, но че не иска да има „безсмислена среща“, и добави, че според него все още е възможно да се постигне примирие по настоящите фронтови линии.

По време на частна среща с украинския президент Володимир Зеленски в петък американски официални лица са предали на украинския лидер план, предложен от Кремъл - да се откаже от Донбас в замяна на малки части от регионите Запорожие и Херсон. Зеленски отхвърлил това, след което Тръмп заяви публично, че настоящите фронтови линии трябва да бъдат замразени, предават Reuters и други авторитетни медии, позовавайки се на източници: Зад кулисите: Тръмп се разкрещял на Зеленски и захвърлил подадените му карти на фронта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори НАТО Русия Владимир Путин САЩ Донбас война Украйна мир Украйна мироопазващ контингент Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес