От момента на зачеването: Пуерто Рико с важна законодателна промяна

Властите в Пуерто Рико приеха закон, признаващ неродените деца за юридически лица от момента на зачеването. Законът гласи, че „всяко човешко същество е физическо лице“, включително заченато дете на всеки етап от бременността. Правата на наследяване от страна на обаче могат да бъдат упражнявани само след раждането. Законът разширява обхвата на правата, които родителите могат да упражняват от името на нероденото си дете. По-конкретно това включва защита на интересите им срещу застрахователни компании, завеждане на дела срещу медицински учреждения, получаване на дарения и упражняване на права върху собственост.

Рискове

Организациите срещу абортите приветстваха приемането на закона, докато активисти за човешки права предупредиха за потенциални рискове за правата на жените. Законът изрично посочва, че новите разпоредби не ограничават правото на жената да взема решения относно бременността си в рамките на закона.

В Пуерто Рико абортът е законен, в случаите, когато се касае за здравето на майката. Местни журналисти обаче отбелязват, че подобни закони в други щати на САЩ са довели до криминализиране на медицинските спешни случаи, отказ от необходимата медицинска помощ и засилено правителствено наблюдение на бременните жени.

Така Янира Рейес Гил, вицепрезидент на Адвокатската колегия на Пуерто Рико, добави, че подобни закони могат да доведат до отказ на лечение на бременни жени; например на жени с рак може да бъде отказана химиотерапия поради желание за „защита“ на плода.

