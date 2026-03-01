Масова стрелба в Остин (ВИДЕО)

Двама души са били убити, а повече от дузина други са били ранени при масова стрелба в бар в американския град Остин рано в неделя, съобщи ABC News, позовавайки се на информация на американската полиция. Служители на реда са простреляли смъртоносно заподозряният. Трима служители на полицейското управление на Остин се натъкнали на заподозрян, въоръжен с пистолет, когато влезли в бара „Бъфорд“ малко преди 2 часа сутринта местно време, съобщи полицията по време на пресконференция в неделя.
Служителите отвърнали на огъня, като простреляли мъжа смъртоносно, съобщиха органите на реда.
Three people are dead and 17 others were injured in a mass shooting early Sunday at Buford's bar on West Sixth Street in downtown Austin, officials said.— Austin Statesman (@statesman) March 1, 2026
Бързата реакция е спасила животи
„Много съм благодарен за бързината, с която нашите служители по обществена безопасност реагираха“, каза кметът Кърк Уотсън, добавяйки, че „няма никакво съмнение, че това е спасило животи“.
Полицейското управление на Остин по-рано публикува изявление, в което призовава хората да избягват района близо до блок 600 на улица Рио Гранде, блокът в центъра на Остин, където се намира барът.
Снимки и видеоклипове от мястото на инцидента показват мащабна реакция при спешни случаи. Парамедици и служители на реда пристигнали на мястото по-малко от минута след първото обаждане, съобщи в неделя началникът Робърт Луквиц от Спешната помощ на окръг Остин-Травис. След масовата стрелба в канадско училище: 18-годишен транссексуален е заподозрян (СНИМКА)
EXCLUSIVE: Bystander video of the aftermath of mass shooting near Buford's Bar on 6th Street Austin Texas