Масова стрелба в Остин (ВИДЕО)

01 март 2026, 15:23 часа 150 прочитания 0 коментара
Двама души са били убити, а повече от дузина други са били ранени при масова стрелба в бар в американския град Остин рано в неделя, съобщи ABC News, позовавайки се на информация на американската полиция.  Служители на реда са простреляли смъртоносно заподозряният. Трима служители на полицейското управление на Остин се натъкнали на заподозрян, въоръжен с пистолет, когато влезли в бара „Бъфорд“ малко преди 2 часа сутринта местно време, съобщи полицията по време на пресконференция в неделя.

Служителите отвърнали на огъня, като простреляли мъжа смъртоносно, съобщиха органите на реда.

Бързата реакция е спасила животи

„Много съм благодарен за бързината, с която нашите служители по обществена безопасност реагираха“, каза кметът Кърк Уотсън, добавяйки, че „няма никакво съмнение, че това е спасило животи“.

Полицейското управление на Остин по-рано публикува изявление, в което призовава хората да избягват района близо до блок 600 на улица Рио Гранде, блокът в центъра на Остин, където се намира барът.

Снимки и видеоклипове от мястото на инцидента показват мащабна реакция при спешни случаи. Парамедици и служители на реда пристигнали на мястото по-малко от минута след първото обаждане, съобщи в неделя началникът Робърт Луквиц от Спешната помощ на окръг Остин-Травис. След масовата стрелба в канадско училище: 18-годишен транссексуален е заподозрян (СНИМКА)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
