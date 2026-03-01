Правителството на Гюров:

Камала Харис: Конгресът да се намеси срещу войните на Тръмп (ВИДЕА)

01 март 2026
"Доналд Тръмп ни въвлече във война, която американският народ не желае. Конгресът трябва да действа незабавно", заяви бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис, която осъди иранските бомбардировки на Тръмп. Това стана в нейно изявление по време на посещение в Детройт, съобщи detroitnews. Според нея Доналд Тръмп трябва да бъде спрян. Тя се противопостави на война за смяна на режима в Иран.

"Опасен и ненужен хазарт"

Харис нарече водените от САЩ удари срещу Иран „опасен и ненужен хазарт“ и обвини опонента си за президентските избори през 2024 г., че е излъгал по време на предизборната си кампания, когато е „обещал да сложи край на войните, вместо да ги започва“, допълва The Hill.

Тя не е съгласна американските войски да бъдат изложени на опасност в името на войната, която Тръмп е избрал.

През тоава време в Мар-а Лаго

Преди атаката срещу Иран Тръмп се забавляваше на прием в имението си Мар-а-Лаго. След като изслуша "God Bless the USA", президентът на САЩ се сбогува с гостите и спомена, че трябва да се захваща за работа, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTА, добавяйки, че "какво се е случило след това - знаем".

Припомняме, че в събота Израел и САЩ атакуваха Иран, вслествие на което беше убит аятолахът Али Хаменей, а Техеран отвърна с въздушни удари по съседните арабски държави и Тел Авив. ОЩЕ: Близкият изток не спира да гори: Атака в сърцето на Техеран, пострада и посредникът в американско-иранските преговори (ВИДЕА)

