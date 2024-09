От строежа до огромната трагедия: Кулите-близнаци в Ню Йорк (ВИДЕО)

11 септември 2001 г. не е просто черна дата в историята на САЩ. Това е ужасен ден, който се помни от целия свят заради бруталните самоубийствени атентати и огромния брой жертви - близо 3000 души.

Преди 23 години видяхме дупката в Пентагона и как самолетите се врязват в кулите-близнаци, как тези кули горят, а накрая се срутват като солети, затрупвайки хиляди хора под руините си. Днес можем само да говорим за история, значимост на събитията и подготовка, чрез която подобни ужасяващи трагедии повече да не се допускат.

Building of The Twin Towers and World Trade Center, 1983 pic.twitter.com/MGkg5exXan