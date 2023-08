Петима души загинаха при взрив в Пенсилвания (ВИДЕО)

The Associated Press допълва, че собствениците на къщата, която експлодира в западна Пенсилвания, са имали проблеми с резервоара си за гореща вода, но причината за експлозията остава в процес на разследване. ОЩЕ: Експлозия в корабостроителница в Истанбул, има загинал (СНИМКА)

Authorities say the owners of a home that exploded in western Pennsylvania were having issues with their hot water tank, but the cause of the blast remains under investigation. https://t.co/mg8J4KZOME