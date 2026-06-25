"Потресаващо голям брой" жертви във Венецуела, Тръмп обеща помощ (ВИДЕА)

Двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви. Това каза американският президент Доналд Тръмп като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ. Държавният глава обаче не уточни колко са загиналите на този етап. Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

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"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежаTruth Social.

Reporte #EnImagenes



Este video es de La Guaira 💔



Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:



Datos principales:

- Hora: 18:04 (hora local)

- Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)



¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026

"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави президентът на САЩ.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти след силните земетресения и мобилизират помощ за южноамериканската страна. Подсекретарят по международна помощ и хуманитарни въпроси на Държавния департамент на САЩ Джеръми Люин заяви, че департаментът е мобилизирал екип за помощ при бедствия и оперативна група, за да достави и координира жизненоважна помощ за Венецуела.

"В сътрудничество с нашите партньори от временното правителство на Венецуела САЩ ще изпратят екипи за издирване и спасяване, хуманитарна помощ, както и други ресурси, през решаващите първи дни след това трагично природно бедствие", добави той.

Посолството на САЩ в Каракас съобщи, че всички американски служители са в безопасност.