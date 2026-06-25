Срутени сгради и прогноза за десетки хиляди жертви: Две земетресения разтърсиха Венецуела (ВИДЕА)

Две последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас и обезпокоиха учените, които предупредиха, че вследствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна. Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.
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WATCH: Magnitude 7.1 earthquake destroys apartment building in Caracas, Venezuela. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/eTVroUH5St— BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026
"Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието вероятно е широкомащабно", се посочва с изявление на Американския институт по геофизика, като първоначално оцени, че броят на загиналите най-вероятно ще варира между 10 000 и 100 000 души. Според института става дума за "двойно събитие" и за "катастрофа, която се очаква да има значителен мащаб". "Вероятно е броят на жертвите да бъде голям, а щетите - значителни", подчерта Американският институт по геофизика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs— Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026
Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение. Родригес, която се появи в ефира на обществената телевизия, заобиколена от брат си Хорхе, председател на Националното събрание, и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо, заяви, че изказва съболезнования на семействата на загиналите. Тя обаче не посочи броят на жертвите и ранени.
"Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и се грижим за ситуацията с всички налични средства по отношение на сигурността и гражданската помощ", заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо по държавната телевизия. "Пожарната и полицията са мобилизирани", уточни той.
Whole streets just gone after the earthquake in Venezuela.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026
The damage is catastrophic and the casualty count is going to be horrific.pic.twitter.com/CCyMBri2R4
В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигурването на независимостта на страната от Испания.
Utterly terrifying! 😢— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026
This is during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/FK41BFAl8L
Летището "Симон Боливар" в град Майкетия, близо до Каракас, е затворено поради нанесени щети.
The United States Geological Survey (USGS) estimates that thousands could have lost their lives or been severely injured in tonight’s double earthquakes in Venezuela.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026
The first quake had a magnitude of 7.1 and was swiftly followed by a 7.5 magnitude earthquake. pic.twitter.com/kEg9ZCjFMe