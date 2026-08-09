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Извънредно положение в Британска Колумбия: Пожарите са без контрол (ВИДЕО)

09 август 2026, 19:13 часа 1570 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Извънредно положение в Британска Колумбия: Пожарите са без контрол (ВИДЕО)

Премиерът на канадската провинция Британска Колумбия Дейвид Еби обяви извънредно положение в провинцията, след като бушуващ горски пожар принуди 20 000 души да евакуират два града по езерото Оканаган, предаде италианската информационна агенция ANSA. Пожарът е само един от няколкото, които заплашиха общности и разрушиха домове в района това лято.

Кадри в социалните мрежи показват мащабите на бедствието.  ОЩЕ: В сърцевината на най-опасното време сме: Службите готови за битка с пожарите

Пожарите са без контрол

От над 100-те активни пожара в канадската провинция - почти половината горят извън контрол. 

Огънят е подхранван от горещото време, вятъра и продължителна суша.

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Министър-председателят на провинцията каза, че няколко души са били хванати в капан от пламъците и са се нуждаели от спасяване, докато операциите по издирване и спасяване продължават отвъд фронтовата линия на пожара, за да се открият други хора, които може да са блокирани. ОЩЕ: Гърция гори: Нови пожари в Атика, Пелопонес и на Халкидики

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Пожари Канада евакуация извънредно положение горещо време
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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