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„Ракът е метастазирал в костите му“: Тревожни данни за здравето на Джо Байдън (ВИДЕО)

09 август 2026, 10:58 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
„Ракът е метастазирал в костите му“: Тревожни данни за здравето на Джо Байдън (ВИДЕО)

Ракът на простатата на бившия президент Джо Байдън се е разпространил в други части на тялото му и му причинява болка, въпреки че продължава да говори открито по обществени въпроси, заяви синът му Хънтър Байдън в интервю. В обширно интервю за партньора на CBS News, BBC News, късно в петък, Хънтър Байдън се разчувства, докато обсъждаше състоянието на баща си, описвайки го като много тъжно за гледане.

„Ракът се е разпространил, метастазирал е в костите му и по-нататък“, каза той. „Много е болезнено и е много изтощително в много отношения", добави още синът на бившия американски президент.

Диагнозата на Байдън

Бившият президент разкри диагнозата си за рак през май миналата година, по-малко от четири месеца след като напусна Белия дом.

По това време от кабинета му съобщиха, че ракът му е диагностициран с оценка 9 по скалата на Глийсън, което го поставя в пета степен, най-тежката категория .

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Миналият септември бившият президент също претърпя операция за рак на кожата, при която се отстраняват тънки слоеве кожа, докато в третираната област остане само тъкан без рак. А миналия октомври той претърпя лъчетерапия за рака на простатата, съобщиха от кабинета му. ОЩЕ: В битката с рака: Джо Байдън е претърпял операция

Най-възрастният президент на САЩ

Джо Байдън, на 83 години, беше най-възрастният мъж, заемал поста президент на САЩ, а възрастта му беше източник на безпокойство през по-голямата част от четирите години на поста му. Той и неговите съветници в Белия дом са изправени пред ожесточена критика за предполагаемо прикриване на мащаба на проблемите си, особено след като беше принуден да се откаже от кандидатурата си за преизбиране след катастрофален дебат с евентуалния си наследник, президента Тръмп. ОЩЕ: Хънтър Байдън наруга цветисто Тръмп: "Мрази баща ми, защото го би" (ВИДЕО)

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Джо Байдън рак метастази Хънтър Байдън
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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