Представители на Тръмп са се срещали тайно с канадски сепаратисти

От април 2025 година служители на Държавния департамент на САЩ са провели поне три тайни срещи с канадски активисти, стремящи се да отцепят богатата на петрол провинция Алберта на границата със САЩ. За февруари е планирана нова среща с участието на служители на Министерството на финансите на САЩ. Това пише Financial Times, позовавайки се на източници.

Според източници на изданието, лидерите на Проекта за просперитет на Алберта настояват за независимост на щата от Канада и планират да поискат заем от 500 милиарда долара от САЩ в случай че референдумът за отцепването на щата премине успешно. Източници, запознати с позицията на Вашингтон, казват, че е малко вероятно той да предостави материална подкрепа на сепаратистите. Изданието посочва обаче, че самият факт, че се водят подобни разговори с представители на САЩ говори достатъчно ясно за напрежението в отношенията между Щатите и северната й съседка.

Вестникът припомня, че министърът на финансите на САЩ Скот Бесент нарече Алберта "естествен партньор" на Вашингтон и заяви, че канадските власти ограничават потенциала на провинцията.

