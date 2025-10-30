"Проклятието на Кенеди": Зловещото убийството на Марта Моксли, което потресе Америка

На 30 октомври 1975 г., в навечерието на Хелоуин, 15-годишната Марта Моксли изчезва след вечер, прекарана с приятели в заможния квартал Бел Хейвън, Гринуич, Кънектикът. На следващата сутрин тялото ѝ е намерено под дърво в двора ѝ — убита с голф стик, разбит върху черепа ѝ. Разследването разкрива смразяващи детайли: голф стикът принадлежи на семейството Скейкъл, чиито синове са приятели на Марта — и племенници на семейство Кенеди. Въпреки това случаят остава неразрешен над 20 години, обвит в мълчание, скандали и слухове за прикриване на истината.

Едва през 2002 г., след нови доказателства и свидетелства, Майкъл Скейкъл – тогава на 41, е осъден за убийството, извършено когато е бил на 15. По-късно присъдата е оспорвана и отменяна, но мистерията остава – кой наистина уби Марта в нощта на Хелоуин?

Снимка: Getty Images

Тази година се навършат 50 години от ужасяващото убийство на 15-годишната Марта Моксли. Сега, половин век след смъртта ѝ експлозивен нов подкаст от NBC News Studios и Highly Replaceable Productions поставя под въпрос всяко заключение, до което са стигнали органите на реда, жителите на Гринуич, журналистите и почитателите на криминални истории относно това, което се е случило в онази студена октомврийска нощ през 1975 г.

Щяха да минат 27 години, преди Майкъл Скейкъл - съсед от детството на Марта и роднина на династията Кенеди - да бъде осъден за престъплението. Но присъдата му бе отменена през 2018 г., задълбочавайки мрачната мистерия, която и до днес продължава да буди интерес заради ужасяващите подробности около убийството и замесените влиятелни семейства.

Снимка: Getty Images; Семейство Скейкъл: Отгоре надолу: Бащата на Майкъл, Ръштън Скейкъл, неговият брат Ръштън-младши, сестра му Джули, брат му Томас (без риза) и Майкъл (под Томас, вляво). Останалите не са идентифицирани

В повече от дузина завладяващи епизоди на "Dead Certain: The Martha Moxley Murder" (в превод "Напълно сигурен: Убийството на Марта Моксли") ветеранът журналист Андрю Голдман разглежда случая от самото начало - с безпрецедентен достъп до архив от материали по делото и откровени разкази от хора, близки до семействата Моксли и Скейкъл - и за пръв път включва разкриващи интервюта с самия Майкъл.

Изданието Rolling Stone представя ексклузивен трейлър, който дава поглед към тази завладяваща история за едно спокойно общество, обърнато с главата надолу и поставено под микроскоп.

NEW: @NBCNewsStudios’ “Dead Certain: The Martha Moxley Murder” is the #1 top series on @ApplePodcasts. pic.twitter.com/gPJQ2g0C6B — NBC News PR (@NBCNewsPR) October 29, 2025

Отнело е повече от десетилетие, за да бъде реализиран "Dead Certain" и това личи в дълбочината на репортажа на Голдман. Той е трябвало да работи с избледнели спомени на някои източници и без перспективата на много ключови фигури, които са починали, откакто убийството на Моксли приковало вниманието на нацията. Това определено не било лесна задача.

"Имаше невероятно тежки моменти, когато не мислех, че ще продължа", казва Голдман. "Чувства това като малка победа, измъкната от челюстите на поражението."

Една история, която обсебва

В началото на поредицата Голдман обяснява как, както и мнозина други, дълго време е бил убеден във вината на Майкъл Скейкъл за бруталното убийство на Моксли (оттам идва и заглавието на подкаста). Родом от Кънектикът и заинтригуван от историите за т.нар. "Проклятие на Кенеди", той винаги е имал личен интерес към случая и започнал собствено разследване, след като през 2015 г. братовчедът на Скейкъл - Робърт Ф. Кенеди-младши - го наел да бъде "писател-призрак" на книга, защитаваща тезата, че Скейкъл е бил несправедливо обвинен.

Когато Голдман най-накрая се срещнал с човека, прекарал над 10 години зад решетките за прочутото убийство в Гринуич, разговорът не протекъл така, както очаквал след безбройните статии и телевизионни репортажи, които го представяли като самовлюбен, безмилостен наследник на заможно и влиятелно семейство.

"Открих, че Майкъл е съвсем различен от човека, който медиите изобразяват", казва Голдман. "Той е забавен и малко странен. В крайна сметка е и донякъде наранен. Но мисля, че Майкъл е човек, който отчаяно иска да разкаже своята история и е станал доста недоверчив към медиите като цяло, така че ми отне много време да спечеля доверието му. Той е един от най-искрените, непринудени и неподправени събеседници, с които съм работил – честен до болка. И мисля, че вероятно ще видите как тази честност също играе роля в историята."

Снимка: Getty Images

Голдман добавя, че слушателите на "Dead Certain" ще чуят как се е развила връзката му със Скейкъл по време на интервютата им "и как чувствата ми към него се промениха – предимно към по-добро, понякога към по-лошо."

В първите епизоди на подкаста Голдман разказва как разследването на убийството на Моксли от местната полиция е било възпрепятствано на почти всяка крачка – с една след друга хипотеза, които не водели до арест на реален заподозрян. Но с времето двама братя тийнейджъри от съседната улица – Томас и Майкъл Скейкъл – били разглеждани като потенциални убийци, отчасти защото голф стикът, използван като оръжие, принадлежал към комплект на тяхното семейство, а Томас бил последният, видял Моксли жива.

Това, че момчетата Скейкъл са част от семейството на Итъл Скейкъл Кенеди – вдовица на покойния сенатор Робърт Ф. Кенеди – направило случая още по-сензационен.

Въпреки това, след няколко години делото "изстинало" и било възобновено едва през 90-те години, подхранено от нов скандал около семейството Кенеди и от две книги, написани от ключови фигури в процеса срещу О. Дж. Симпсън.

Новото разследване, започнато през 1998 г., довело до това Майкъл Скейкъл да бъде официално обвинен през 2000 г. Той бил осъден през 2002 г. на от 20 години до доживотен затвор, след процес, в който двама негови бивши съученици от строго поправително училище в Мейн свидетелствали, че той им признал за убийството. (Единият дори твърдял, че казал: "Ще се измъкна с убийство. Аз съм Кенеди.")

Последвал дълъг процес по обжалване, в който новият екип на Скейкъл убедил съдията през 2013 г., че първоначалният му адвокат не е предоставил адекватна защита. Тогава Майкъл бил освободен под гаранция и получил право на нов процес. След допълнителни съдебни спорове щатът накрая отстъпил през 2020 г. и решил да не го съди отново.

Снимка: Getty Images

Предимството на Голдман пред коментатори като Фърман и Дън, обяснява той, било, че след като присъдата на Скейкъл била отменена, той получил достъп до "цялото му дело" – включително полицейски доклади, записи от интервюта и други доказателства, използвани от обвинението. "В такива високопрофилни случаи писателите често са ограничени от източниците си и никога не получават цялата картина", казва той за обилното, често сензационно медийно отразяване преди и по време на процеса. "Аз имах достъп до много, много повече информация. Толкова е обширна, че е невъзможно един човешки мозък да я обхване изцяло."

"Мисля, че е невъзможно да не се обсебиш от тази история", казва Алексa Дaнър, изпълнителен продуцент на "Dead Certain", чиято премиера е на 4 ноември, като нови епизоди ще излизат всяка седмица. "Всеки път, когато откриеш нов детайл, историята те повежда в друга посока."

Тя отбелязва, че за разлика от повечето криминални подкасти, "процесът е почти в средата на историята", която включва "източници, обхващащи пет десетилетия и няколко поколения", създавайки безброй сюжетни линии и неочаквани обрат, както и огромен кръг от потенциални заподозрени.

Докато по-младите слушатели, които не познават случая, ще бъдат напълно погълнати от множеството следи и липсата на окончателно решение, тези, които помнят събитията, ще открият, че възприятията им се поставят под съмнение - особено що се отнася до Скейкъл. Макар често представян в медиите като богат, разглезен младеж, Голдман успява да го "хуманизира" като човек, преживял тежко детство, зависимости и институционално насилие, преди да бъде обвинен в престъпление, което продължава да отрича, че е извършил.

Дали му вярвате, зависи, разбира се, от собствената ви гледна точка – а "Dead Certain" се бори именно с въпроса дали изобщо можем някога да достигнем до истината. Голдман е изучавал убийството на Моксли с интензивност, на която малцина могат да се равняват, и дори той не е сигурен какво всъщност се е случило онази нощ през 1975 г.

Източник: Rolling Stone