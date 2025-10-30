Най-странни фобии, от които мнозина страдат, но не знаят за тях

Мотивационните лектори може да ви подканят за 13-ти път да бъдете безстрашни, докато преследвате мечтите си, лайф коучовете може да пуснат 7-ия сезон на своя подкаст с разширен епизод на тема „как да се изправим пред страховете си“ и дори вашият ментор може да ви посъветва да оставите страховете си настрана, докато преследвате истинската си страст. И като послушен ученик, може да интернализирате скандирането: „Всичко, което искам, е от другата страна на страха.“ Може дори да промените гардероба си с мърчове от „Fearless“!

Всички тези опити обаче се провалят, когато забележите паяк зад гардероба си – страдате от арахнофобия.

Ето какво е важното: може да звучи смешно, особено за тези, които не страдат от ирационален страх от нещо. Имайте предвид, че това не е просто обикновен страх, а ирационално чувство на страх от нещо, от което ви се обръща стомахът. Може да е от паяци, от змии, от височини или дори от фъстъчено масло!

Научно погледнато, ние се раждаме само с два страха - страх от падане и страх от силни шумове. Всички останали страхове и фобии се натрупват с напредване на възрастта. Макар че сме запознати с често срещани фобии като страх от височини или паяци, има далеч по-малко известни фобии, които засягат хората тихо, но дълбоко. Тези „странни“ фобии може да звучат странно или дори смешно на пръв поглед, но за хората, които живеят с тях, тревожността и избягването са съвсем реални.

Първата стъпка за справяне с тях е да ги разпознаете. Тук, в това ръководство, нека разопаковаме торбата със „странни“ и „необичайни“ фобии.

Трипофобия - страх от струпвания на дупки

Представете си, че изпитвате пристъп на ужас, когато видите пчелна пита, балончесто фолио, шушулки със семена на лотос или определени кожни текстури с много дупки! Това е преживяването на трипофобията. Изследователите отбелязват, че хората с тази фобия могат да почувстват „силен страх, гадене, сърбеж, изпотяване, треперене и дори панически атаки“, когато са изложени на нея. Въпреки че все още не е официално призната в основните диагностични ръководства, за мнозина тя може да бъде дълбоко обезпокоителна. Клъстерите от модели предизвикват висцерална реакция, вероятно използвайки еволюционни реакции на заплаха. Разпознаването, че страхът е реален - дори ако обектът изглежда безобиден за другите - е ключова стъпка към справянето с него и управлението му.

Арахибутирофобия - страх от залепване на фъстъчено масло по небцето

Може би си мислите, че фъстъченото масло е просто вкусна закуска, но за някой с арахибутирофобия то предизвиква интензивна тревожност. Звучи нелепо, нали? Но този ирационален страх се фокусира върху лепкавостта на фъстъченото масло, полепнало по небцето, което извиква спомени или страх от задавяне или невъзможност за освобождаване на устата. Макар че може да звучи странно, то подчертава как привидно безобидна текстура на храната може да се превърне във фокус на интензивен страх и как умът прави връзки между заплахата и ежедневните преживявания.

Хипопотомонстросесквипедалиофобия – страх от дълги думи

За хората, страдащи от тази фобия, дори самото име може да е изключително дразнещо. Хипопотомонстросескипипедалиофобията – да, това наистина е иронично – е страх от дълги думи. Да – някои хора буквално се страхуват от среща с многосрични думи. Това може да произтича от чувство на срам, трудности при четене или предишен негативен академичен опит. Фобията ни подканва да се замислим, че страховете могат да се съсредоточат върху абстракцията – като езика и себеизразяването – не само върху предмети или животни.

Автоматонофобия – страх от хуманоидни фигури, манекени или роботи

Представете си, че получавате пристъп на паника, докато минавате покрай моден магазин на улицата! За хора с автоматонофобия, виждането на манекени, восъчни фигури, играчки в реален размер или хуманоидни роботи може да предизвика ужас. Заплахата може да се почувства свързана с „зловещата долина“, където нещо изглежда човешко, но не е – което предизвиква безпокойство или паника. Ежедневните обстановки като магазини или увеселителни паркове могат да станат трудни. Разпознаването на тази фобия помага да се осъзнае, че страховете не винаги са очевидно зловещи – те могат да възникнат от неяснота и чист дискомфорт.

Ксантофобия – страх от жълтия цвят

Представете си, че слушате Colplay и изведнъж се изпотявате в студена пот! Рядко си представяме цветовете като предизвикващи страх, но ксантофобията е специфичният страх от жълтия цвят (или понякога от жълтите предмети). „Щастливият цвят“, който обикновено осветява стаята и развеселява хората, се превръща в силен страх за някои хора. Причини за тази фобия могат да бъдат жълти униформи, жълти цветя или жълти храни – което води до избягване, дистрес или дори нарушаване на ежедневието. Макар и рядка, тази фобия показва как дори цветът – основен визуален сигнал – може да се вплете в емоционалната реакция.