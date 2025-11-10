Руските въздушно-космически сили вероятно са използвали транспортни самолети Ил-76, за да доставят нови системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег във Венецуела, съобщава явно пишещото в изгоден за Русия уклон издание Military Watch Magazine*. Според публикацията доставените системи включват среднообхватния "Бук-М2", който вече се използва от венецуелските военновъздушни сили, както и малообхватния "Панцир-С1".

Русия традиционно е един от основните военнотехнически партньори на Венецуела, като през последните две десетилетия доставя на страната почти пълна гама въоръжения — от стрелково оръжие и танкове до модерни бойни самолети. Руските изтребители Су-30МК2 формират гръбнака на венецуелските ВВС и правят страната една от най-добре оборудваните авиационни сили в региона.

Доставката на няколко дивизиона ракети С-300ВМ (Антей-2500) в предишни години значително увеличи възможностите на Каракас да защитава своите стратегически обекти от въздушни атаки. Въпреки че Венецуела направи големи поръчки за руска военна техника в края на 2000-те и началото на 2010-те години, през последното десетилетие не е съобщавано за нови мащабни доставки. Още: Тръмп мисли по 3 варианта да се справи с Мадуро

"Бук-М2"

Според публикацията, венецуелската армия вече използва няколко комплекса "Бук-М2". Системите са способни да проследяват до 28 цели едновременно и да ги атакуват на разстояние до 45 километра. Те са изиграли ключова роля в ученията по противовъздушна отбрана, проведени в страната през последната седмица на октомври.

Авторите на Military Watch припомнят, че системите "Бук-М2" са преминали през изпитания във военна среда във войната в Сирия, където са били използвани от сирийските военновъздушни сили до края на 2024 г. за прехващане на въздушни удари, извършвани от турски и израелски изтребители F-16.

Според анализа, високата мобилност на венецуелските системи за противовъздушна отбрана, включително С-300ВМ, е сериозно предимство. Тази система е проектирана да работи и извън пътища, което я прави изключително трудна за откриване и унищожаване. Тя дори превъзхожда по-разпознаваемата С-400, когато става дума за бойна устойчивост в трудни терени. Още: The Washington Post: 16 000 американски войници и моряци тръгват срещу Венецуела

Ако се потвърди информацията за нови доставки, това би могло да се превърне в особено предизвикателство в случай на военен конфликт с участието на американските сили в региона. Според Military Watch, бъдещи доставки на още системи за противовъздушна отбрана, както и на крилати или балистични ракети в подкрепа на потенциален ответен удар от страна на Венецуела, остават "много вероятни".

Доказаните петролни запаси на Венецуела се намират на големи дълбочини и са икономически трудни за добив, но се считат за най-големите в света. В комбинация с богатите залежи на злато, редки метали и други стратегически ресурси това засилва интереса на Москва да поддържа страната извън влиянието на Съединените щати и западния блок.

По време на предишни периоди на повишено напрежение между Каракас и Вашингтон Русия изпращаше стратегически бомбардировачи Ту-160, които извършваха полети от венецуелски военни летища. Според анализатори подобни действия имат символичен, но и стратегически ефект — демонстрират способността на Кремъл да проектира сила в Западното полукълбо.

Military Watch отбелязва, че евентуалното прехвърляне на нови мобилни ракетни системи от Русия би могло да промени баланса на силите в региона и да възпре възможни военни действия срещу Венецуела. Още: Мадуро моли Путин и Си Дзинпин за помощ срещу САЩ

Официално потвърждение за тези доставки все още няма нито от Москва, нито от Каракас, а независими източници не са регистрирали извънредни полети на руски военнотранспортни самолети към Южна Америка. Въпреки това анализаторите отбелязват, че Москва може да използва подобни новини като част от стратегическа демонстрация на влияние, докато Съединените щати и техните съюзници засилват санкциите срещу правителството на Николас Мадуро.

През последните години Венецуела остава един от най-близките политически съюзници на Русия в Латинска Америка, редом с Куба и Никарагуа. Сътрудничеството между двете държави включва не само военни, но и енергийни, минни и петролни проекти. Още: САЩ имат готов план за ескалация с Венецуела за сваляне на Мадуро

Превод: Ганчо Каменарски

* Military Watch Magazine е издание, което се появява на бял свят през 2017 година. Никъде на сайта на "медията" не са упоменати имена на автори или имената на членовете на борда на директорите, само на уж главния изпълнителен директор, британски гражданин на име Ейбрахам Аит (ТУК и ТУК). Отдавна има специализиран анализ на факти относно работата на "списанието", публикуван в украинската медия "Милитарний" - изключително често то дублира информация, публикувана първо от руското военно министерство и защитава от позицията на уж "независими експерти" позиции и тези, изгодни за Кремъл.