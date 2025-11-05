Тръмп мисли по 3 варианта да се справи с Мадуро

Ескалацията на отношенията между САЩ и Венецуела може да свърши в рамките на един от общо 3 сценария. Това съобщава в свой материал The New York Times - с уточнение, че американският президент Доналд Тръмп още не е взел решение, макар че Съединените щати струпват значителни военни ресурси в близост до Венецуела - Още: The Washington Post: 16 000 американски войници и моряци тръгват срещу Венецуела

🇺🇸🇻🇪US Marines sharpen firepower near Venezuela



U.S. Marines sharpen their edge in the Caribbean: 22nd MEU conducts live-fire drills with LAV-25s in Puerto Rico, showcasing rapid reconnaissance, precision gunnery, and regional readiness just 550 miles from Venezuela.#Caliber… pic.twitter.com/iX9xwQR3Em — Caliber English (@CaliberEnglish) November 5, 2025

Какви варианти обмислят Тръмп и политическият му антураж:

извършване на въздушни удари по военни цели във Венецуела, за да се отслаби подкрепата за диктаторския режим на Николас Мадуро специално във венецуелската армия

операция с главни действащи лица "морските тюлени" на американските ВМС, с която Мадуро да бъде заловен или дори убит

разполагане на военни и специални части, фокусирани върху борбата с тероризма, за завземане на летища, петролни находища и ключова инфраструктура

Според източници на The New York Times Тръмп още мисли какво да прави, защото се опасява, че при грешно решение и американски военни жертви, особено по-сериозни, рейтингът му в САЩ ще пострада много. В последните години американците свикнаха да не водят толкова войни и Тръмп печелеше подкрепа именно с обещания да не замесва страната във военни действия.

Интересен аспект в цялата криза е, че и от Русия валят закани да бъдат доставени оръжия за Венецуела, специално "Орешник"