Тръмп мисли по 3 варианта да се справи с Мадуро

05 ноември 2025, 07:55 часа
Тръмп мисли по 3 варианта да се справи с Мадуро

Ескалацията на отношенията между САЩ и Венецуела може да свърши в рамките на един от общо 3 сценария. Това съобщава в свой материал The New York Times - с уточнение, че американският президент Доналд Тръмп още не е взел решение, макар че Съединените щати струпват значителни военни ресурси в близост до Венецуела - Още: The Washington Post: 16 000 американски войници и моряци тръгват срещу Венецуела

Какви варианти обмислят Тръмп и политическият му антураж:

  • извършване на въздушни удари по военни цели във Венецуела, за да се отслаби подкрепата за диктаторския режим на Николас Мадуро специално във венецуелската армия
  • операция с главни действащи лица "морските тюлени" на американските ВМС, с която Мадуро да бъде заловен или дори убит
  • разполагане на военни и специални части, фокусирани върху борбата с тероризма, за завземане на летища, петролни находища и ключова инфраструктура

Още: Тръмп: Дните на Мадуро са преброени (ВИДЕО)

Според източници на The New York Times Тръмп още мисли какво да прави, защото се опасява, че при грешно решение и американски военни жертви, особено по-сериозни, рейтингът му в САЩ ще пострада много. В последните години американците свикнаха да не водят толкова войни и Тръмп печелеше подкрепа именно с обещания да не замесва страната във военни действия.

Интересен аспект в цялата криза е, че и от Русия валят закани да бъдат доставени оръжия за Венецуела, специално "Орешник" - Още: Може да доставим "Орешник" на Венецуела или Куба: Руска заплаха към САЩ

 

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Доналд Тръмп Венецуела
