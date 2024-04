Пуснаха Великденски зайчета в Белия дом (ВИДЕО и СНИМКА)

The White House had the Easter Bunnies do the thing with jumping (I mean hop) over the camera into another scene!



🎥: Instagram @WhiteHouse @FLOTUS #EasterEggRoll 🐇 pic.twitter.com/G8rtPumvnM — Qondi 🤠 (@QondiNtini) April 2, 2024

Под дъждовно небе президентът Байдън беше домакин на търкалянето на великденски яйца в Белия дом, пише The New York Time.

„Великден ни напомня за силата на надеждата и обновлението, жертвата и Възкресението, но най-вече любовта и благодатта един към друг“, каза Байдън от балкона на Белия дом, където стоеше между две огромни Великденски зайчета. Но тази година, дори преди небето да се отвори пред децата, които радостно търкаляха яйца по моравата на Белия дом, 146-годишната традиция беше застигната от партизанска буря, пише още изданието.

The Easter Bunny makes an appearance in the White House briefing room. pic.twitter.com/xHOQKX3yfP — CSPAN (@cspan) April 1, 2024

Преди да се присъедини към тълпата на поляната, Байдън приветства всички и представи голямата атракция. „Поздравете на нашите Великденски зайчета“, каза той. „Доста голямо зайче, а?", коментира още американският президент. ОЩЕ: Бивш британски премиер нарами агне (СНИМКА)