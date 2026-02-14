В Мюнхен: Йотова говори с президента на Азербайджан за повече газ, приписа си среща с Макрон (СНИМКИ)

Азербайджан трябва активно да участва в изграждането на енергийна инфраструктура в Европа, за да може Старият континент да постигне енергийна независимост. Тази позиция застъпи президентът Илияна Йотова на среща с азербайджанския си колега Илхам Алиев в рамките на ежегодната Мюнхенска конференция по въпросите на сигурността.

"За България е важно участието в два ключови проекта – Solidarity Ring, който да доставя газ от Азербайджан през България до Румъния, Словакия и Унгария, както и "Зелен енергиен коридор Каспийско море – Черно море – Европа", заяви българският президент. И изтъкна, че България е на стратегическо място за реализация на проектите поради географското си положение – транзитна страна за Източна и Централна Европа, а и заради повишения интерес към Черно море. Йотова подчерта и интереса на Азербайджан за изграждане на мрежа от оптични кабели в Черно море.

Срещи с Макрон и Андрей Пленкович

Йотова се срещна още и с френския президент Еманюел Макрон, както и с хърватския премиер Андрей Пленкович.

Интересен факт - президентската ни пресслужба е лаконична що се отнася до срещата с Макрон: "Йотова беше гост на изказването на френския президент пред големия форум, посветено на необходимостта Европа да върне силните си позиции както във вътрешен, така и в световен план". От изпратените снимки изглежда така, сякаш Йотова е разменила няколко думи с Макрон, а не е имало отделен, по-широк разговор.

За срещата с Пленкович е по-различно - според нашия прочит, Пленкович е съгласен, че не трябва да се създава прецедент с приемане на Украйна в ЕС чрез процес, който да е по-различен (облагодетелстващ) за Киев, отколкото е бил за други държави, когато те са кандидатствали. И още - сред акцентите в разговора е била предстоящата среща на върха на инициативата "Три морета", чийто домакин тази година е Хърватия. Цел на инициативата, която през 2021 г. се проведе в София под председателството на България, е задълбочаването на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз.

Йотова и Пленкович обсъдиха и нарастващото разделение между страните в Европейския съюз и тенденцията за Европа на две скорости, с ядро на по-бързо развитие от по-големите държави. Двамата бяха категорични, че Европейският съюз трябва да се промени, за да бъде адекватен на съвременните предизвикателства.

СНИМКИ: Българско президентство