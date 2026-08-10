Умората надделя: Водеща заспа по време на сутрешния ефир (ВИДЕО)

Телевизионна водеща заспа за секунди по време на сутрешния ефир в САЩ. Необичайният момент се случи в предаването „Good Morning Memphis“, когато водещата за кратко загуби съзнание пред камерата. Случката обаче не предизвика негативна реакция от страна на телевизионния канал. Причината е, че водещата наскоро се е върнала на работа след отпуск по майчинство и се грижи за две малки деца.
Работният ѝ ден започва още в 3:30 часа сутринта, а натовареният график очевидно е оказал влияние върху нея. От телевизията са проявили разбиране към случилото се и са подкрепили водещата.
TV host fell asleep live on air in the US— NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2026
The incident happened during the morning program “Good Morning Memphis.” The host briefly lost consciousness for several seconds right in front of the camera.
The TV station responded with understanding. The woman had recently returned… pic.twitter.com/Xq12yWw1VK