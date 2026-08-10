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Умората надделя: Водеща заспа по време на сутрешния ефир (ВИДЕО)

10 август 2026, 11:23 часа 2078 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Умората надделя: Водеща заспа по време на сутрешния ефир (ВИДЕО)

Телевизионна водеща заспа за секунди по време на сутрешния ефир в САЩ. Необичайният момент се случи в предаването „Good Morning Memphis“, когато водещата за кратко загуби съзнание пред камерата. Случката обаче не предизвика негативна реакция от страна на телевизионния канал. Причината е, че водещата наскоро се е върнала на работа след отпуск по майчинство и се грижи за две малки деца. 

Работният ѝ ден започва още в 3:30 часа сутринта, а натовареният график очевидно е оказал влияние върху нея. От телевизията са проявили разбиране към случилото се и са подкрепили водещата.

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Камери заспиване водеща
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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