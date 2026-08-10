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7,4 по Рихтер удари Колумбия и Еквадор: Сгради падат, хората бягат в паника (ВИДЕО)

10 август 2026, 17:49 часа 1787 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
7,4 по Рихтер удари Колумбия и Еквадор: Сгради падат, хората бягат в паника (ВИДЕО)

Силно земетресение разтърси днес западната част на Колумбия и съседен Еквадор, като принуди местните жители да напуснат домовете си и административните сгради. Геоложката служба на САЩ и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитудът на земния трус е бил 7,4 по скалата на Рихтер, макар и на относително голяма дълбочина. И двете служби посочиха, цитирани от БТА, че епицентърът е бил в района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 400 километра западно от колумбийската столица Богота.

Епицентърът е бил на дълбочина 107 километра и е регистриран в 7:34 ч. сутринта местно време, т.е. 15:34 ч. българско време.

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Ранени и сериозни щети, опасност от вторични трусове

Губернаторът на северозападния колумбийски департамент Чоко, Нубия Каролина Кордоба, потвърди, че в регионалната столица Кибдо „има ранени хора и сериозни щети по сградите“, и изрази загриженост относно възможни вторични трусове.

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В столицата на страната трусът се усети силно, зазвучаха алармите, а в много сгради хората се евакуираха на улицата като предпазна мярка, предаде CNN. „Към момента няма съобщения за ранени или структурни щети, а само за някои пукнатини по сградите“, написа кметът на Богота Карлос Галан в X.

Според кмета Алехандро Едер, цитиран от информационната агенция Reuters, в град Кали са се срутили най-малко 20 сгради, като вътре има затрупани хора. Сан Хосе дел Палмар е между градовете Кали и Меделин.

Официалните власти съобщават също за ранени и сериозни щети по сгради в градовете Кибдо и Перейра.

След двете последователни земетресения над 7 по Рихтер от юни в Южна Америка

Трусът идва след две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 във Венецуела в края на юни.

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Двете земетресения разрушиха стотици сгради и отнеха живота на повече от 5000 души.

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Колумбия Еквадор земетресение
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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