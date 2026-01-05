С белезници и солидна охрана: Прехвърлиха Мадуро в съд в Ню Йорк (ВИДЕО)

Арестуваният президент на Венецуела Николас Мадуро бе прехвърлен от предварителния арест в съд в Ню Йорк (в Манхатън), където по-късно днес ще бъде прочетен пълният списък с обвиненията срещу него и съпругата му Силия Флорес. Драматични кадри, публикувани на 5 януари, показаха как той е ескортиран от въоръжени офицери, с белезници на ръце. Мадуро и Флорес са обвинени в различни престъпления, свързани с трафик на наркотици и оръжия.

NOW: Maduro under heavy security as he is transported to a New York City court for arraignment.pic.twitter.com/hXaqzuBMxp — Clash Report (@clashreport) January 5, 2026

Двамата бяха арестувани в събота, 3 януари, в резиденцията си във венецуелската столица Каракас при специална операция на американските сили. Те нанесоха удари и елиминираха способностите за противовъздушна отбрана, за да могат да кацнат с хеликоптери и да отведат Мадуро и Силия Флорес. Диктаторът и съпругата му бяха откарани в САЩ.

Съюзниците на сваления лидер, включително Китай и Иран, призовават САЩ да го освободят. Пекин заявява, че действията на Вашингтон са „явно нарушение на международното право“, предава BBC.

САЩ припознаха дясната ръка на Мадуро за временен лидер

Междувременно новият лидер на Венецуела - досегашната вицепрезидентка Делси Родригес - трябва да положи клетва пред Националното събрание на страната. САЩ я считат за "приемлив вариант" на поста изпълняващ функциите президент, макар да не признават победата на Мадуро и съюзниците му на изборите през 2024 г.

ЕС също не я признава, посочвайки, че резултатите са били фалшифицирани. Вашингтон и Брюксел считат за легитимен държавен глава на Венецуела опозиционният лидер Едмундо Гонсалес Урутия.

