След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната

23 февруари 2026, 6:33 часа 295 прочитания 0 коментара
Нормализира се обстановката в страната след обилните валежи през последните дни. В област Хасково ситуацията се успокоява, след като преляха реки в няколко населени места, предаде БНТ. Придошли води наводниха дворове в симеоновградското село Калугерово и постройки в димитровградския квартал „Изток”. Днес с повишено внимание се следят високите нива на реките, особено това на Марица. Още: Зимата пак ни изненада: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София

Все още остава частичното бедствено положение в Ардино

Още: Малък Сечко: Бързо затопляне до вторник, ново застудяване от сряда

Все още е в сила частичното бедствено положение в Община Ардино, област Кърджали. За седми път тази година река Арда заля мост до село Китница. Заради периодичното заливане съоръжението, което е единствена транспортна връзка за 6 села, вече е компрометирано.

Нивото на река Янтра във Велико Търново постепенно спада, след като в събота достигна метър от рисковите стойности. Опасност от преливане към този момент няма, но всички водоеми са под постоянно наблюдение заради интензивното снеготопене.

Остава в сила частичното бедствено положение в с. Обручище, община Гълъбово, въпреки че ситуацията в селото се нормализира. В най-ниската част на селото има наводнени призимни етажи и мазета на 6 къщи, няма пострадали или бедстващи хора.

Още: Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово

Антон Иванов
Антон Иванов
