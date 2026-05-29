Politico: Пентагонът подготвил удар срещу Куба, чака се само заповед от Тръмп

Съединените щати са струпали значителни военноморски сили около Куба и разполагат с готовност за бърза военна операция, ако президентът Доналд Тръмп даде окончателно разрешение. Това твърди публикация на Politico, според която Пентагонът от месеци подготвя кораби, авиация и морска пехота в региона на Карибите.

Според информацията Вашингтон е засилил натиска срещу комунистическото правителство в Хавана, след като икономическите и политическите мерки не са довели до очакваната смяна на властта. В публикацията се посочва, че в района вече се намира една от най-големите американски военноморски групировки извън Близкия изток.

Сред основните сили е самолетоносачът USS Nimitz, който е навлязъл в Карибския регион през май, придружен от разрушители и крайцери, способни да нанасят прецизни удари по наземни цели. В района действат и американски дронове и разузнавателни самолети, които от месеци извършват наблюдение около Куба.

Допълнително амфибийната група USS Kearsarge, заедно с ескортни кораби и около 2500 морски пехотинци, се подготвя за ново разполагане край бреговете на Вирджиния. Според публикацията това дава на Вашингтон различни варианти за действие - от ограничени въздушни удари до операция по залавяне на кубинското ръководство.

Държавният секретар Марко Рубио заяви по време на заседание на кабинета, че Куба е "в сериозни проблеми" и предупреди, че "провалена държава на 90 мили от американските брегове представлява заплаха за националната сигурност на САЩ".

Военни анализатори смятат, че засиленото присъствие на USS Nimitz е преди всичко демонстрация на сила, но не изключват и реална операция при необходимост. Бившият служител на Пентагона Марк Кансиян коментира, че самолетоносачът и базираните във Флорида и Пуерто Рико бойни самолети могат да бъдат използвани за унищожаване на кубинската противовъздушна отбрана или за удари срещу ръководството в Хавана.

Според публикацията евентуална операция би напомняла на действията на САЩ срещу Венецуела и операцията по задържането на бившия президент Николас Мадуро по-рано тази година.

В същото време американските военни се сблъскват с проблеми около продължителните мисии на корабите. Част от бойните групи вече са в морето близо 10 месеца - значително над стандартните шест или седем месеца. Това поражда опасения за претоварване на екипажите и затруднения при поддръжката на флота.

Самолетоносачът USS Gerald R. Ford наскоро приключи рекордна 11-месечна мисия, по време на която е действал последователно в Европа, Карибите и Близкия изток. Междувременно USS Nimitz също остава на служба по-дълго от първоначално планираното, въпреки че трябваше да бъде изведен от експлоатация след близо 50 години служба.

Според представители на американските въоръжени сили удължените мисии започват да влияят сериозно върху морала на военнослужещите и семействата им, а това може да създаде проблеми при задържането на кадри в армията.