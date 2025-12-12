Взрив застрашил тока на цяло Косово: Арести и обвинения за трима етнически сърби

Косовската прокуратура повдигна обвинения срещу трима заподозрени за експлозия, извършена през 2024 година във воден канал, който снабдява двете основни електроцентрали на страната. Заподозрените са взривили 20 килограма тротил във водопроводния канал Ибър-Лепенац (на албански: Ибър-Лепенц) край северния косовски град Зубин поток, повредили са бетонната му конструкция, прекъснали са водоснабдяването с питейна вода и са нарушили охладителната система на електроцентралите на въглища.

Това е породило опасения от възможни прекъсвания на тока, се казва в изявлението на прокуратурата, цитирано от БТА.

Тероризъм и шпионаж

Обвинените са идентифицирани само с инициалите си – Й.В., Д.В. и И.Д. Те са изправени пред обвинения, включително за застрашаване на конституционния ред, тероризъм и шпионаж. Източник от прокуратурата съобщава за Reuters, че и тримата мъже са етнически сърби и че вече са арестувани.

Прокурорът добави, че един от заподозрените, Й.В., работи за военното разузнаване на Сърбия.

Снимка: парламентът на Косово, iStock

Водопроводният канал доставя вода както за охладителната система на топлоцентралите на Енергийната корпорация на Косово (KEK), които генерират почти цялото електричество в страната, така и за Северно Косово, косовската столица Прищина и околностите ѝ.

Косово обвинява Сърбия, Белград отрича

Прищина определи удара по канала Ибър-Лепенац от края на ноември 2024 г. като "терористично нападение". Премиерът Албин Курти обвини Сърбия, че стои зад експлозията, но не представи доказателства за това твърдение.

Белград отрече да е участвал в нападението и го осъди, а сръбският президент Александър Вучич определи обвинението като прибързано и безотговорно.

Миналия месец отново бе съобщено за повреда на канала.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово.