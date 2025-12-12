Край на мирните действия: Медиците готови за ефективна стачка, която ще срине системата

Медицинските специалисти у нас са обезверени, че секторът им изобщо ще бъде реформиран. Те смятат, че всяко правителство симулира дейност, без всъщност да предприема стъпки към ефективни и работещи промени.

Като основни проблеми те отчитат прекалено големия брой болници, който води след себе си явлението за почти денонощна работа на няколко места. Медиците са категорични, че вече са на ръба на решението за ефективни стачни действия, които обаче биха сринали системата.

"Никой не иска да ни реформира, парите за разпределяне са прекалено много"

"Не смятам, че правителството, което подаде оставка, е имало изобщо намерение да ни решава проблемите. Здравеопазването е секторът, който никой не желае да реформира и да го накара да работи така, както трябва, тъй като там се разпределят милиарди, лобитата са много големи и в крайна сметка тези пари се оказва, че трябва да отидат при точните хора, но не и при работещите в системата. И това е един така доста печеливш законен бизнес в България". Това каза председателят на Синдиката на българските медицински специалисти Мая Илиева.

"Достатъчно дълго време чакахме, търпяхме – ние от 5 години протестираме реално. И за съжаление, всеки един министър, който идва, се оказва, че е безпомощен, че има най-малко правомощия. Топката се прехвърля непрекъснато между институциите, между Здравната каса, работодателите, синдикатите, Здравно министерство, Социално министерство, на финансите и т.н. Те поемат обещания, но това не значи, че ги изпълняват и предлагат конкретни решения,“ допълни тя и добави, че няма чуваемост за реалните предложения, които да позволят системата да заработи и да бъде обезпечена с кадри.

Много болници, малко лекари и работа на 2 - 3 места

Според Илиева в България има прекалено много болници, особено частни, които няма как да бъдат обезпечени с кадри. Затова медицинските специалисти, тъй като не са добре заплатени, са принудени да работят на 2-3 места и така тези болници биват изкуствено обезпечени с кадри.

По нейни думи ако медиците получават наистина добри заплати, няма да има нужда след едно 12-часово дежурство в една болница, да следва второ такова в друга болница.

"Това е нарушение на закона. В България абсолютно всички институции са наясно, че това се прави и никой не предприема абсолютно никакви мерки за това, че законът се нарушава, тъй като ще трябва да се закриват болници", заяви Илиева, цитирана от Фокус.

Тя смята, че картел между работодателите да не бъдат вдигани основните заплати точно поради тази причина – за да не се нарушава вече установената система.

На косъм от ефективни стачни действия

Илиева коментира вариантът медиците да напуснат работните си места в знак на протест. Според нея ако се стигне до ефективни стачни действия, ще се срине цялата система.

"Аз виждам, че колегите вече са готови за такива действия. От сега мога да заявя, че заедно с Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, както и с нашите партньори, синдикати, асоциации, категорично ще работим твърдо по този въпрос и независимо от това кой ще дойде след това правителство и кой ще седне на горещия стол в Министерството, ще трябва да се съобрази с нас, тъй като от тук нататък вече няма да сме мирни, напротив", заяви тя.

