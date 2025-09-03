САЩ освободиха някои от включените в списъка "Магнитски"

Доста изненадващо, но факт - Служба за контрол на чуждестранните активи на американското финансово министерство реши да изключи двама души от т.нар. списък "Магнитски". Със закона "Магнитски" се налагат персонални санкции по отношение на хора, отговорни за нарушаване на правата на човека и на принципа на върховенството на закона в глобален мащаб. Американското правителството може да налага санкции на всеки по света, когото смята за нарушител на човешките права, да замрази активите му и да му забрани влизането в САЩ. Санкции могат да бъдат наложени на търговски дружества и други организации. Най-известните българи в списъка "Магнитски" на САЩ са Делян Пеевски и Васил Божков.

Кои напускат списъка

На първо място, беларуската гражданка Ирина Литвинюк. Тя беше включена в санкциите на САЩ през 2022 година. Причината - експлоатация и корупция при разработката на мини в Гватемала.

Другият санкциониран, който излиза от списъка, е либийски гражданин - Мусбах Мохамед Уади, който живее в Малта. Той е един от хората, които управляват кораба "Марая", с който през Либия в Малта са превозвани наркотици, както и контрабандно гориво.

