САЩ се готвят за нова зимна буря, предаде Франс прес. Според метеоролозите обилни снеговалежи ще има в южните части на атлантическото крайбрежие, по-специално в щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина, пише БТА. Те ще започнат от днес. В допълнение ще има и силен вятър. Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида. Още: В пика на празничните пътувания: Хиляди полети в САЩ са отменени заради снежна буря (ВИДЕО)

Над 200 000 души все още нямат ток, стотици починаха

Снимка: iStock

Прогнозите бяха оповестени броени дни, след като част от страната беше връхлетяна от мощна зимна буря, предизвикала значително нарушаване на транспортния трафик и прекъснала електричеството на много места. Бурята причини и смъртта на над 100 души в страната.

Около 250 000 потребители все още няма ток в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана, според специализирания сайт "PowerOutage". А някои улици във Вашингтон все още не са разчистени от снега.

Зимната буря, която според някои метеоролози е една от най-тежките в САЩ през последните десетилетия, е съпроводена от екстремно ниски температури, обилни снеговалежи и натрупвания на лед с потенциално "катастрофални" последствия, съобщи Националната метеорологична служба (НМС).

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че през уикенда петима души са били открити мъртви на улицата в резултат на ниските температури. "Макар че все още не знаем причините за смъртта им, нищо не напомня по-силно за опасността от екстремния студ и уязвимостта на много жители, особено на бездомните нюйоркчани", заяви кметът.

В щата Тексас властите потвърдиха три смъртни случая, включително на 16-годишно момиче, загинало при инцидент с шейна. Двама души са починали от хипотермия в щата Луизиана.

Освен това в събота един човек е загинал, а други двама са били ранени при катастрофа, свързана с зимните условия в югоизточната част на щата Айова, съобщи местната полиция, цитирана от БТА.

