САЩ се готвят за нова зимна буря, предаде Франс прес. Според метеоролозите обилни снеговалежи ще има в южните части на атлантическото крайбрежие, по-специално в щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина, пише БТА. Те ще започнат от днес. В допълнение ще има и силен вятър. Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида. Още: В пика на празничните пътувания: Хиляди полети в САЩ са отменени заради снежна буря (ВИДЕО)

Над 200 000 души все още нямат ток, стотици починаха

Прогнозите бяха оповестени броени дни, след като част от страната беше връхлетяна от мощна зимна буря, предизвикала значително нарушаване на транспортния трафик и прекъснала електричеството на много места. Бурята причини и смъртта на над 100 души в страната.

Около 250 000 потребители все още няма ток в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана, според специализирания сайт "PowerOutage". А някои улици във Вашингтон все още не са разчистени от снега.

Зимната буря, която според някои метеоролози е една от най-тежките в САЩ през последните десетилетия, е съпроводена от екстремно ниски температури, обилни снеговалежи и натрупвания на лед с потенциално "катастрофални" последствия, съобщи Националната метеорологична служба (НМС).

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че през уикенда петима души са били открити мъртви на улицата в резултат на ниските температури. "Макар че все още не знаем причините за смъртта им, нищо не напомня по-силно за опасността от екстремния студ и уязвимостта на много жители, особено на бездомните нюйоркчани", заяви кметът.

В щата Тексас властите потвърдиха три смъртни случая, включително на 16-годишно момиче, загинало при инцидент с шейна. Двама души са починали от хипотермия в щата Луизиана.

Освен това в събота един човек е загинал, а други двама са били ранени при катастрофа, свързана с зимните условия в югоизточната част на щата Айова, съобщи местната полиция, цитирана от БТА.

