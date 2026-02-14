Голям църковен празник иде утре, 15 февруари, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

15 февруари е празникът на Свети апостол Онисим в църковния календар. Тази година празникът Месни заговезни също се пада на 15 февруари. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник 15 февруари

Свети апостол Онисим е един от седемдесетте апостоли и е известен като ученик на Свети апостол Павел. Онисим, роб на господаря си Филимон, избягал и се озовал в Рим, където се запознал с Павел, който тогава бил арестуван. Под влияние на ученията на Павел, Онисим приел християнството. Павел написал писмо до Филимон (една от книгите на Новия завет), в което го помолил да приеме Онисим не като роб, а като брат в Христос. По-късно Онисим станал епископ на Ефес и изиграл важна роля в разпространението на християнската вяра. Той бил мъченически убит за вярата си в Христос.

Църквата нарича Месни заговезни Неделя на Страшния съд. Тогава в църковните служби се припомня Евангелието от Матея, глава 25, в която Исус Христос слиза за втори път на земята и разделя хората. На едните Исус дава небесното царство заради добротата им, а другите той изпраща в Ада заради лошите им постъпки.

Традиции, обичаи и забрани на 15 февруари

В деня на Св. Онисим е забранено да изнасяте мебели от къщата си. Забранено е да се идва на гости без подарък. По-добре е да не се местите на ново място на този ден.

Месни заговезни - какво се прави за късмет през цялата година

На този ден нашите предци винаги са давали милостиня, за да привлекат щастие и благополучие в живота си. Вкъщи или в църквата на празника на Свети Онисим се четат молитви за предпазване от уроки.

По традиция на Месни заговезни семейството се събира на празнична вечеря. На трапезата се слагат месни ястия, защото след този ден консумацията на месо е забранена до приключването на Великденския пост. На трапезата в някои райони се слагат ястия от домашна кокошка или петел като символ на изкуплението на греховете.

Месни заговезни 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

След Месни заговезни до Сирни заговезни е позволена консумацията на яйца и млечни продукти. Преди началото на строгия Великденски пост това са и последните дни за веселби и шумни събирания. На Месни заговезни младото семейство по традиция трябва да отиде на гости на своите кумове, а след това да посети и родителите на булката. Задължително е да се занесе обредна пита и дарове на кумовете, както и нещо сладко.

Паленето на огньове и прескачането им е стар обичай, свързан с езическите традиции. Според вярванията, огънят изгаря всичко лошо, носи просветление и пречиства.

Друг обичай е връзването на люлки и люлеенето на тях за здраве. Момите и момците, които го изпълнят, ще се задомят скоро.

Започването на конфликти, както и използването на обидни думи и клевети е забранено. Тежката физическа, полска и донакинска работа също е забранена.

Месни заговезни - какво задължително се слага на трапезата