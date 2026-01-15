САЩ конфискуваха шести санкциониран танкер, нарушил блокадата на Тръмп за Венецуела (ВИДЕО)

Американската брегова охрана задържа шести санкциониран петролен танкер в Карибско море - част от кампанията, с която САЩ целят да спрат износа на венецуелски нефт в режим на наложена блокада. Конфискуван е плавателният съд Veronica ("Вероника"). Операцията се е състояла преди зазоряване. Мисията, ръководена от съвместната оперативна група Southern Spear ("Южно копие") - с участието на морски пехотинци и моряци, излетели от самолетоносача USS Gerald R. Ford - е преминала без инциденти, съобщават от американското Южно командване.

"Чрез операция „Южно копие“ Министерството на отбраната е непоколебимо в мисията си да смаже незаконната дейност в Западната полусфера в партньорство с Американската брегова охрана, чрез Министерството на вътрешната сигурност и Министерството на правосъдието", гласи съобщението.

US forces seized the tanker Veronica in a pre‑dawn operation under Operation Southern Spear, acting against vessels violating Trump’s quarantine on sanctioned ships in the Caribbean. The mission, led by Joint Task Force Southern Spear with Marines and Sailors launching from USS… https://t.co/g10BpTwQIH pic.twitter.com/RXqNzRt5wD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026

Кампанията на САЩ за спиране на петролните танкери

Veronica е най-новият танкер, който оперира в нарушение на установената от президента Доналд Тръмп карантина за санкционирани кораби в Карибско море. В последните седмици САЩ задържаха танкерите "Олина" и "Маринера", както и още 3 кораба. И двата горепосочени са част от руския "сенчест флот", с който се заобикалят санкции, но са били фалшиво регистрирани под други знамена.

Знаков стана случаят с "Маринера" (Marinera), който първоначално носеше името Bella 1 - Русия официално даде разрешение той да плава под нейния флаг, но въпреки това американските власти се качиха на кораба, докато руска подводница "гледаше" безпомощно: Тръмп: Руската подводница бързо офейка при появата на американските части (ВИДЕО).

"Тези операции се подкрепят от пълната мощ на Амфибийната група на Вонноморските сили на САЩ, включително готовите и смъртоносни платформи на (амфибийните кораби - бел. ред.) USS Iwo Jima (LHD 7), USS San Antonio (LPD 17) и USS Fort Lauderdale (LPD 28). Единственият петрол, който напуска Венецуела, ще бъде петрол, който е координиран правилно и законно", заявяват от Южното командване на САЩ.

Министерството на войната, както е вече името на Министерството на отбраната, в координация с междуведомствени партньори, "ще защити нашата родина, като сложи край на незаконната дейност и възстанови сигурността в Западното полукълбо", гласи още съобщението.

