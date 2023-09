Сателитни изображения: Наскоро Русия, Китай и САЩ са разширили ядрените си площадки (ВИДЕО)

Въпреки че няма доказателства, които да подсказват, че Русия, САЩ или Китай се подготвят за предстоящ ядрен опит, изображенията, получени и предоставени от виден анализатор в изследванията на военното неразпространение, илюстрират скорошни разширения на три ядрени тестови площадки в сравнение само с няколко преди години. ОЩЕ: САЩ, Русия и Китай пак си мерят ядрените арсенали. До какво ще доведе това?

Единият се експлоатира от Китай в Синцзян-Уйгурския автономен регион, един от Русия в архипелага в Северния ледовит океан и друг в САЩ в пустинята Невада.

Сателитните изображения от последните три до пет години показват нови тунели под планини, нови пътища и складови съоръжения, както и увеличен трафик на превозни средства, влизащи и излизащи от обектите, каза Джефри Луис, помощник-професор в Центъра за неразпространение.

„Наистина има много намеци, които виждаме, които предполагат, че Русия, Китай и Съединените щати може да възобновят ядрените опити“, каза той. Нещо, което никоя от тези страни не е направила, откакто подземните ядрени опити бяха забранени от Договора за забрана от 1996 г.. Китай и САЩ подписаха договора, но не го ратифицираха.

„Изключително ясно е, че и трите страни, Русия, Китай и Съединените щати са инвестирали много време, усилия и пари не само в модернизирането на своите ядрени арсенали, но и в подготовката на видовете дейности, които ще бъдат необходими за тест ," той каза. ОЩЕ: Не знам, не е моя работа: МВР отговаря какво правим при ядрена заплаха

Москва ратифицира договора, но руският президент Владимир Путин каза през февруари, че ще нареди тест, ако САЩ се движат първи, добавяйки, че „никой не трябва да има опасни илюзии, че глобалният стратегически паритет може да бъде разрушен“.

Разширенията рискуват да предизвикат надпревара за модернизиране на инфраструктурата за тестване на ядрени оръжия във време на дълбоко недоверие между Вашингтон и двете авторитарни правителства, казаха анализатори, въпреки че идеята за действителен въоръжен конфликт не се смята за непосредствена.

Пенсионираният полковник от военновъздушните сили на САЩ Седрик Лейтън, бивш анализатор на разузнаването, прегледа изображенията на ядрените обекти на трите сили и стигна до подобно заключение. ОЩЕ: Лавров: Западните F-16 в Украйна ще бъдат разглеждани като ядрена заплаха

Дори когато руската армия нахлуваше в Украйна миналата година, анализаторите също видяха разширяване на полигона за ядрени опити на страната в Нова Земя в архипелага на Северния ледовит океан.

В средата на август съоръжението получи нов фокус, когато министърът на отбраната Сергей Шойгу направи посещение, според руското министерство на отбураната.

Площадката Новая Земя е използвана за първи път от Съветския съюз за извършване на ядрени опити през 1955 г. до последната подземна експлозия на СССР през 1990 г. През това време на площадката са извършени общо 130 теста, включващи повече от 200 устройства, според преглед, публикуван в списание Science and Global Security.

Сателитни изображения, получени от CNN, показаха, че е имало мащабно строителство на тестовия полигон Нова Земя от 2021 до 2023 г., с кораби и нови контейнери за превоз, пристигащи в пристанището, пътищата са били чисти през зимата и тунели са били изкопани дълбоко в арктическите планини.

„Руският полигон вече е отворен през цялата година, виждаме ги да почистват снега от пътищата, виждаме ги да строят нови съоръжения“, каза Луис.

В близост до тези съоръжения има тунели, където Русия е тествала в миналото, каза Луис. „През последните пет или шест години видяхме Русия да копае нови тунели, което предполага, че те са готови да възобновят ядрените опити“, добави той. ОЩЕ: Япония се противопостави на руските ядрени заплахи

„За мен е доста ясно, че руснаците се подготвят за евентуален ядрен опит“, добави Лейтън, бивш разузнавач от ВВС на САЩ и сега анализатор на CNN.

„Руснаците може би се опитват да стигнат точно до линията, като направят цялата подготовка за ядрен опит, но всъщност не го извършат. По същество те биха направили това, за да „изплашат“ Запада“, каза Лейтън.

Москва не е отговорила на искането на CNN за коментар по тази тема и няма начин да се разбере какво точно се случва, скрито от погледа на сателитите.

Повишена активност беше открита и на китайския ядрен полигон в Лобнор, пресъхнало солено езеро между две пустини в рядко населения западен Китай.

Сателитни изображения показват, че през последните години се разкопава нов, пети подземен тунел и са построени нови пътища. Сравнението на изображенията, направени през 2022 г. и 2023 г., показва, че купчината от отпадъци постоянно се увеличава по размер, което кара анализаторите да смятат, че тунелите се разширяват, каза Луис.

Освен това основната административна и помощна зона е видяла нови строителни проекти. През 2021 г. и 2022 г. е изградена нова складова база, която може да се използва за съхранение на експлозиви, добави той.

„Китайският тестов полигон е различен от руския“, каза Луис.

Повишената активност в Лобнор също беше отбелязана в априлски доклад от проекта China Observer на Sasakawa Peace Foundation, група от китайски експерти в Япония.

След анализ на сателитни снимки на обекта Лобнор, групата заключи, че „възможната цел на Китай е да проведе субкритични ядрени опити“.

Той откри възможен шести тунел за тестване в процес на изграждане в Лобнор, като каза, че „фактът, че е прокопан много дълъг тунел по протежение на терена на планината със завои по пътя, показва, че изграждането на тестовата площадка е в последната си фаза“.

В изявление за CNN външното министерство на Китай разкритикува доклада като „раздухване на „китайската ядрена заплаха“ и го описа като „изключително безотговорен“.

САЩ издават некласифицирана версия на Nuclear Posture Review на всеки няколко години, която предоставя преглед на ролята на ядрените оръжия в тяхната стратегия за сигурност. ОЩЕ: Разузнаването на САЩ следи изкъсо ядрената заплаха: Какви са сценариите на Путин?

В последния доклад, публикуван през октомври миналата година, се казва, че Вашингтон ще обмисли използването на ядрени оръжия само при „екстремни обстоятелства“. Въпреки това, той също така заяви, че САЩ не приемат „политика без първа употреба“, тъй като това би довело до „неприемливо ниво на риск“ за тяхната сигурност.

САЩ проведоха последния си подземен тест през 1992 г., но Луис каза, че САЩ отдавна са се поддържали в състояние на готовност за ядрен тест, готови да реагират, ако някой от техните съперници се движи пръв.

„Съединените щати имат политика да бъдат готови да извършат ядрен опит в сравнително кратък срок, около шест месеца“, каза той.

Търговските сателитни изображения, направени над полигона за ядрени опити в Невада, официално известен като Обект на националната сигурност на Невада, показват, че подземно съоръжение – комплексът U1a – е разширено значително между 2018 г. и 2023 г. ОЩЕ: Белият дом: САЩ и Южна Корея ще отговорят координирано, ако Северна Корея използва ядрено оръжие

Администрацията за национална сигурност (NNSA), подразделение на Министерството на енергетиката на САЩ, което контролира обекта, казва, че лабораторията е за провеждане на „подкритични“ ядрени експерименти, дългогодишна практика, предназначена да гарантира надеждността на оръжията в текущия запас без пълно тестване на мащаба.

„При подкритични експерименти химическите силни експлозиви генерират високо налягане, което се прилага към материали за ядрено оръжие, като например плутоний. Конфигурацията и количествата експлозиви и ядрени материали са такива, че няма да се стигне до ядрен взрив“, се казва в сайта на NNSA.

В отговор на искането на CNN за коментар, говорител на NNSA потвърди, че „рекапитализира инфраструктурата и научните възможности“ на тестовата площадка в Невада, което включва осигуряване на нови усъвършенствани източници и детектори, разработване на технология за измерване на реактивността и продължаване на тунелната дейност. ОЩЕ: Столтенберг: "Разширено възпиране" на САЩ срещу Северна Корея е нужно

„(Това) ще осигури съвременни диагностични възможности и данни, за да помогне за поддържането на безопасността и ефективността на американския ядрен запас без допълнителни подземни тестове на ядрени експлозии“, добави говорителят.

Доклад от Службата за правителствена отчетност на САЩ (GAO), публикуван през август, казва, че САЩ ще построят две измервателни устройства на площадката в Невада, за да „направят нови измервания на плутоний по време на субкритични експерименти“.

Разширяването на съоръженията на полигона в Невада обаче може да подхрани опасенията в Москва и Пекин, че Вашингтон може да се готви за ядрен опит – защото докато и двете страни могат да видят развитието от сателитни изображения, те нямат способността да проверят независимо какво се случва вътре, каза Луис.

И подобни възприятия могат да станат опасни, особено в настоящата ера със страх и липса на доверие от всички страни, каза той.

Цялата статия на CNN и повече сателитни снимки - можете да видите ТУК.

And everybody's #Worried about #Diseases, #ArtificialIntelligence, etc...



I have no doubt within the next 5 to 10 years we will be witnessing #HellOnEarth!



Exclusive: Satellite images show increased activity at nuclear test sites in Russia, China and UShttps://t.co/nhQkNBFde2