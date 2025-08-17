"Сея храна, а не насилие и омраза": Бразилският президент пак захапа Тръмп (ВИДЕО)

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва публикува в социалната мрежа "X" видеопослание, адресирано до американския му колега Доналд Тръмп. В заснетото в парка на президентската резиденция видео бразилският държавен глава казва, че той "сее храна, а не насилие и омраза". Лула отправя посланието си към Тръмп на фона на кадри, на които се вижда как бразилският президент засажда лоза в двореца "Алворада" в столицата Бразилия.

"Надявам се, че един ден ще можете да посетите президентския дворец, за да поговорим и да опознаете истинската Бразилия", заявява в същото време бразилският президент в посланието си до Тръмп.

Hoje foi dia de colocar a mão na massa e plantar o primeiro pé de Uva Vitória do Palácio do Alvorada. Uva brasileira, sem semente, desenvolvida pela Embrapa.



Aqui, a gente planta comida e não violência ou ódio.



🎥 @JanjaLula pic.twitter.com/tov9N5NHWo — Lula (@LulaOficial) August 17, 2025

Високи мита

В началото на август президентът на САЩ наложи до 50% вносни мита на много бразилски стоки. Доналд Тръмп обоснова решението си с аргумента, че правосъдието в Бразилия води до "лов на вещици". Това изказване е в контекста на процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, обвинен в опит за преврат срещу Лула през 2022 г.

Новите мита, които са едни от най-високите в света, засягат ключови за Бразилия стоки за износ като кафе, плодове и месо.

САЩ също така наложиха санкции на съдията, отговарящ за делото срещу Болсонаро, както и на седем други магистрати от Върховния съд на Бразилия.

От своя страна Лула изрази подкрепата си за Върховния съд на страната и обеща да "защитава суверенитета на бразилския народ".

Жаир Болсонаро ще разбере каква ще бъде присъдата му между 2 и 12 септември.