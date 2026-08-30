Защо шефът на ЦРУ отиде в Москва? Предположения - подготвял е почвата за мир

По време на посещението си в Москва директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предложил провеждането на тристранна среща на върха между президентите на САЩ, Русия и Украйна Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. Това беше съобщено от Axios - изданието се позовава на два източника, отбелязвайки, че Путин преди това е отхвърлил опитите за провеждане на тристранна среща с Украйна и Съединените щати.

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"Една от целите на посещението на Ратклиф е била да се определи дали ръководителите на руските разузнавателни служби могат да помогнат Путин да бъде убеден да се върне към възобновяване на преговорите с Украйна, с посредник САЩ", съобщи Axios.

На 25 август Ратклиф посети Москва, където се срещна с директора на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и директора на ФСБ Александър Бортников. А Ратклиф е заключил, че Бортников е "конструктивен участник в процеса" и може да помогне за подновяване на дипломатическите усилия. Впоследствие Тръмп заяви, че посещението на директора на ЦРУ в Русия е било "рутинно работно пътуване" и не е имало за цел да предупреди Русия да не се готви да напада НАТО.

На 28 август заместник-началникът на офиса на президента на Украйна Павло Палиса заяви пред репортери, че Путин е инструктирал руските военни да подготвят няколко оперативни сценария за офанзива в Северна Украйна, като Киев и Чернигов са определени като ключови области. Същия ден Володимир Зеленски благодари на Съединените щати за "необходимия тон на разговора с Русия" и заяви, че администрацията на Тръмп "насърчава реалистична визия за това какво трябва да се направи и какво трябва да се постигне".

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