"Меки и неефективни с Путин": Американски сенатор скочи срещу пратениците на Тръмп

Сенаторът демократ Ричард Блументал, който е един от авторите на законопроекта за санкции срещу Русия, обвини специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че не приемат достатъчно насериозно заплахата от Русия и са твърде меки с Владимир Путин. "Те трябва да приемат Путин по-сериозно", каза Блументал пред журналисти по време на посещението си в Киев на 26 август.

Той добави освен това, че до момента двамата специални пратеници "са се доказали като доста неефективни по отношение на Украйна". Вместо да демонстрират непоколебима и последователна подкрепа за Украйна, Уиткоф и Къшнър твърде често създават впечатлението, че САЩ са готови да направят отстъпки, които са неизгодни за Украйна, заяви сенаторът.

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"Показването на слабост е последното нещо, което искате да направите, когато имате работа с агресор. Защото, както вече видяхме, той просто ще окаже още по-голям натиск", категоричен бе Ричард Блументал. По думите му, законопроектът с т.нар. "адски санкции" срещу Русия, на който той е автор заедно с покойния сенатор-републиканец, ще бъде приет следващия месец, когато Конгресът се завърне от лятната си ваканция - ОЩЕ: С огромна подкрепа: Сенатът на САЩ прие законопроекта "Греъм", считан за "ядрено търговско оръжие" срещу Путин (ВИДЕО)

Критики и от специалния пратеник на Тръмп за Украйна

"Уиткоф и Къшнър не могат да разберат войната – цялата ѝ сложнос, човешкия фактор, противника. Не мисля, че разбират Русия и нейните възможности много добре. Не са обучени за това. Това не е основната им компетентност. Мисля, че участието им в преговорите е грешка. Не защото са лоши хора – не, те са добри хора – а защото не разбират". Това заяви генерал Кийт Келог, който беше назначен от Доналд Тръмп да отговаря за Украйна, но в нито един момент от това назначение не пое водеща позиция в действията на САЩ - вместо това Стив Уиткоф, уж пратеник на Тръмп за Близкия изток, действаше и действа като американското преговорно оръжие наред с Къшнър, който дори няма определен пост.

Former Trump Ukraine envoy Keith Kellogg:



Witkoff and Kushner cannot understand war — the full complexity of war, the human factor, the factor of your adversary.



I don’t think they understand Russia and its capabilities very well. They’re not trained for this. It’s not their… pic.twitter.com/3sOu2lEPwJ — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

"Знам, че руснаците не искаха да ме видят в този преговарящ екип. И е жалко, че бяха послушани. Трябваше да им се каже: "Вие не избирате нашия преговарящ. Ние го избираме". Мисля, че това, което се случи, е, че позволиха на Путин да повлияе и след това започнаха да използват приятелите му. Бих искал да остана представител както на Украйна, така и на Русия, но това не се случи. Затова казах: това е решението на президента. Той е президентът. Той взема тези решения, не аз", добави Келог.

Former Trump Ukraine envoy Keith Kellogg:



We know that the Russians did not want to see me on that negotiating team. And it’s unfortunate that they were listened to.



They should have been told: "You don’t choose our negotiator. We choose him."



I think what happened was that… pic.twitter.com/s18SqBZogb — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

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