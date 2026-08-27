"Меки и неефективни с Путин": Американски сенатор скочи срещу пратениците на Тръмп

Сенаторът демократ Ричард Блументал, който е един от авторите на законопроекта за санкции срещу Русия, обвини специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че не приемат достатъчно насериозно заплахата от Русия и са твърде меки с Владимир Путин. "Те трябва да приемат Путин по-сериозно", каза Блументал пред журналисти по време на посещението си в Киев на 26 август.
Той добави освен това, че до момента двамата специални пратеници "са се доказали като доста неефективни по отношение на Украйна". Вместо да демонстрират непоколебима и последователна подкрепа за Украйна, Уиткоф и Къшнър твърде често създават впечатлението, че САЩ са готови да направят отстъпки, които са неизгодни за Украйна, заяви сенаторът.
Още: Мистериозни светлини над Русия: Защо сателитите на Starlink се струпаха след указ на Зеленски?
"Показването на слабост е последното нещо, което искате да направите, когато имате работа с агресор. Защото, както вече видяхме, той просто ще окаже още по-голям натиск", категоричен бе Ричард Блументал. По думите му, законопроектът с т.нар. "адски санкции" срещу Русия, на който той е автор заедно с покойния сенатор-републиканец, ще бъде приет следващия месец, когато Конгресът се завърне от лятната си ваканция - ОЩЕ: С огромна подкрепа: Сенатът на САЩ прие законопроекта "Греъм", считан за "ядрено търговско оръжие" срещу Путин (ВИДЕО)
Критики и от специалния пратеник на Тръмп за Украйна
"Уиткоф и Къшнър не могат да разберат войната – цялата ѝ сложнос, човешкия фактор, противника. Не мисля, че разбират Русия и нейните възможности много добре. Не са обучени за това. Това не е основната им компетентност. Мисля, че участието им в преговорите е грешка. Не защото са лоши хора – не, те са добри хора – а защото не разбират". Това заяви генерал Кийт Келог, който беше назначен от Доналд Тръмп да отговаря за Украйна, но в нито един момент от това назначение не пое водеща позиция в действията на САЩ - вместо това Стив Уиткоф, уж пратеник на Тръмп за Близкия изток, действаше и действа като американското преговорно оръжие наред с Къшнър, който дори няма определен пост.
Former Trump Ukraine envoy Keith Kellogg:— Clash Report (@clashreport) August 26, 2026
Witkoff and Kushner cannot understand war — the full complexity of war, the human factor, the factor of your adversary.
I don’t think they understand Russia and its capabilities very well. They’re not trained for this. It’s not their… pic.twitter.com/3sOu2lEPwJ
"Знам, че руснаците не искаха да ме видят в този преговарящ екип. И е жалко, че бяха послушани. Трябваше да им се каже: "Вие не избирате нашия преговарящ. Ние го избираме". Мисля, че това, което се случи, е, че позволиха на Путин да повлияе и след това започнаха да използват приятелите му. Бих искал да остана представител както на Украйна, така и на Русия, но това не се случи. Затова казах: това е решението на президента. Той е президентът. Той взема тези решения, не аз", добави Келог.
Former Trump Ukraine envoy Keith Kellogg:— Clash Report (@clashreport) August 26, 2026
We know that the Russians did not want to see me on that negotiating team. And it’s unfortunate that they were listened to.
They should have been told: "You don’t choose our negotiator. We choose him."
I think what happened was that… pic.twitter.com/s18SqBZogb
Още: Италианското правителство тайно одобри системи SAMP/T NG за Украйна: La Repubblica