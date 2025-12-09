Конгресът готви удар по Тръмп - ограничава изтеглянето на американски военни от Европа, а САЩ остават лидер в НАТО

Законодателството в областта на отбраната на САЩ за 2026 г., което ще бъде гласувано още тази седмица, ще наложи нови ограничения върху намаляването на броя на американските войски в Европа. Темата е гореща за Стария континент, защото в медиите се появи информация, че Щатите планират да намалят военните си контингенти в няколко източноевропейски страни, включително България, Румъния, Унгария и Словакия.

Стана ясно, че от Източния фланг на НАТО ще се изтеглят около 10 000 американски войници. Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну все пак уточни, че това "не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария".

На 27 октомври НАТО е обявила по официални канали решението си да изтегли около 800 войници от Румъния. Това решение е взето от Белия дом и вече е влязло в сила.

Очаква се така нареченият преглед на военната позиция на САЩ да включва преразпределение на американските войски от Европа към Индо-Тихоокеанския регион.

Компромис

Публикуваната компромисна версия на Закона за националната отбрана, който всяка година одобрява програмите и политиката на Пентагона, се подготвя от месеци. Окончателният законопроект е резултат от седмици на преговори между лидерите на Камарата на представителите и Сената (долната и горната камара) от двете партии, ръководителите на комисиите по въоръжените сили и Белия дом. Мярката беше забавена през последните дни от преговори по въпроси, които не са свързани с отбраната, включително голям пакет от мерки за жилищното строителство, подкрепен от Сената, и по-голям контрол върху американските инвестиции в Китай. Законопроектът за отбраната обикновено се приема с широка двупартийна подкрепа.

Законодателите одобриха и леко увеличение на бюджета на Пентагона - с 8 милиарда долара повече от поисканото от Тръмп. Планират се общо около 901 милиарда долара за Пентагона, за разработката на ядрени оръжия и други програми за национална сигурност.

Проектозаконът е в ярък контраст с новата стратегия за национална сигурност на президента Доналд Тръмп, която остро критикува европейските съюзници, посочва, че континентът е в културен упадък, и вече не определя Русия или Китай като най-голяма заплаха: Нарочно или не, Тръмп даде голямо предимство на Путин в преговорите за Украйна (ВИДЕО).

И законопроектът за отбраната, приет от Камарата на представителите, и този, приет от Сената, отразяват опасенията на демократи и републиканци, че администрацията на Тръмп ще се опита да намали значително военното присъствие на САЩ в Европа. И двете мерки включват формулировки, налагащи изисквания, които Пентагонът трябва да изпълни, преди да намали броя на военния персонал на континента под определени прагове.

Републиканците, водени от председателя на сенатската Комисия по въоръжените сили Роджър Уикър и председателя на Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите Майк Роджърс, се разграничиха от администрацията на Тръмп, като изтъкнаха, че намаляването на войските, по примера с Румъния, би провокирало агресия от страна на Русия.

Окончателният законопроект забранява на Пентагона да намалява броя на войските, постоянно базирани или разгърнати в Европа, под 76 000 за период, по-дълъг от 45 дни, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет и началникът на Европейското командване на САЩ не удостоверят пред Конгреса, че това е в интерес на националната сигурност на Щатите и че са проведени консултации с НАТО. Те също така трябва да предоставят оценки за въздействието на такова решение, ако бъде взето.

Законодателите спират САЩ да се откаже от лидерството в НАТО

Законодателството прилага същите условия, за да ограничи САЩ да се откаже от ролята на върховен главнокомандващ на НАТО в Европа. В момента тази длъжност се заема от генерал-лейтенант Алексъс Гринкевич.

Припомняме, че според информация от източници на Reuters американски официални лица са поискали Европа да поеме по-голямата част от отбранителните способности на Алианса до 2027 г.: НАТО се разпада: Тръмп действа по начин, който го предполага.

Ограничения за Корейския полуостров и Близкия изток: спират Тръмп да злоупотребява със стари закони

Преговарящите по законопроекта включиха също ограничения за намаляване на броя на войските на Корейския полуостров - те не може да остават под 28 500. Това е разпоредба, която първоначално беше одобрена от Сената.

Законопроектът и на двете камари също така ще отменя два стари закона, които разрешават военни действия в Близкия изток, включително законодателството от 2002 г., което предшестваше инвазията в Ирак, и това, което бе в основата на войната в Залива от 1991 г. Според критиците Тръмп може да злоупотреби с тези закони. Законодателите, подкрепящи мярката, са против разширените президентски правомощия и смятат, че законите вече не са необходими. Например те посочват, че Тръмп е цитирал разрешението за инвазията в Ирак, за да оправдае частично удара, който уби иранския военен командир Касем Солеймани в през 2020 г.: Взрив край гроба на ликвидиран от САЩ ирански генерал, има десетки жертви (ВИДЕО).

Отмяната в крайна сметка е малка победа за законодателите, които се стремят да възвърнат властта на Конгреса, пише Politico.

Разрешението от 2001 г. - след 11 септември, което е в основата на голяма част от антитерористичните операции на САЩ по целия свят, остава в сила.

Нищо за Венецуела и Карибско море, малко за Украйна

Законопроектът не споменава нищо за продължаващата кампания на Тръмп срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици в Карибско море. Много законодатели, включително и някои републиканци, поставиха под въпрос правната обосновка на администрацията за смъртоносните удари: Подозират министъра на отбраната на Тръмп във военно престъпление - републиканци и демократи започват разследване.

Както вече писахме, САЩ планират малка по размер подкрепа за Украйна през следващите две години, ако се прави сравнение с предишни пакети. Сега в законопроекта за отбранителната политика за 2026 г. са заложени по 400 млн. долара за 2026 и 2027 г., което прави общо 800 млн. долара.

