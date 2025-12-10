Преди празниците: Измами с къщи за гости и вили под наем

Войната в Украйна:

10 декември 2025, 08:27 часа 203 прочитания 0 коментара
За поредна година в социалните мрежи се публикуват фалшиви обяви за отдаване на вили под наем за Нова година. Схемата е позната – взима се капаро и след това контакт с собственика на вилата прекъсва. Една от измамените в тази схема в Ая. В ефира на Нова телевизия младото момиче сподели, че нейната компания е превела 1000 лева капаро, друга компания от Бургас дала 1200 лева, а трета - 1000 лева.

Фалшиви резервации

"Стартирах търсене във Facebook и попаднах на група "Къщи и вили под наем". Впоследствие с мен се свърза човек под името Сашо Миладинов и ми предложи вила, която се намира някъде около язовир Доспат. Каза си условията, които бяха 3200 лева за престой от три нощувки, след което каза, че е нужно да дадем капаро", разказа Ая.

Мъжът отсреща й казва, че има хора, които са готови да дадат капаро, но са с домашни любимци, и че, ако тя ги изпревари и изпрати първи капарото, вилата ще бъде запазена за нейната компания. Тя превежда парите. И комуникацията спира.

"Комуникацията бе само от моя страна, тъй като той бе изтрил чата с общите съобщения. Писахме имейл на оригиналния сайт, за който се представяха тези хора с предложения за вили. Те ни отговориха, че такава резервация не се е осъществила, и казаха, че ще подадат сигнал. Ние пък подадохме колективна жалба", заяви още тя.

Виолета Иванова
