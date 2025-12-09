Безплатен вход в обекти за рождения ден на Тръмп: Това вони до небесата

Безплатен вход за гражданите на САЩ ще има от 2026 година на рождения ден на президента Доналд Тръмп - 14 юни. За сметка на това се премахват безплатните посещения на досегашни дати, които са се превърнали в традиция, като Деня на Мартин Лутър Кинг-младши (третият понеделник на януари - т.е. между 15 и 21 януари, който се чества още от 80-те години на миналия век) и Деня на еманципацията (19 юни, когато се отбелязва краят на робството с освобождаването на последните афроамерикански роби в Тексас през 1865 г.).

Решението бе обявено от Министерството на вътрешните работи на САЩ.

Така Тръмп даде приоритет на собствения си рожден ден пред този на чернокожия лидер за граждански права Мартин Лутър Кинг-младши.

Новият списък с дни за безплатен вход за американци е пореден пример за това как администрацията на Тръмп омаловажава историята на гражданските права в Америка, като същевременно популяризира образа и името на настоящия президент, пише АП.

Впрочем критиките не закъсняха, като несъгласните обявиха това за акт на расизъм.

"Президентът не само добави собствения си рожден ден към списъка, но и премахна два празника, които отбелязват борбата на чернокожите американци за граждански права и свобода. Нашата страна заслужава нещо по-добро", написа сенаторът демократ Катрин Кортез-Масто в платформата Х.

А Корнел Уилям Брукс, бивш президент на NAACP, най-голямата организация за защита на гражданските права на чернокожите, определи решението като "крещящ расизъм", който "вони до небесата".

Новият безплатен вход за националните паркове ще важи от 1 януари 2026 г. само за граждани на САЩ и такива с валидни разрешения за постоянно пребиваване в САЩ. Входът за парковете ще стане значително по-скъп за чуждестранните туристи.