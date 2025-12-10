Войната в Украйна:

Пеевски в очите на мнозинството избиратели се превърна в един огромен политически тумор

10 декември 2025, 08:31 часа 132 прочитания 0 коментара
Думите от заглавието са на бившия депутат от ДПС Корман Исмаилов, изречени в студиото на bTV. Според него санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се храни от демокрацията и се представя за такъв какъвто не е. Пеевски се опитва да използва методите на Ахмед Доган, посочи Исмаилов. 

Според него контрапротестът на ДПС-Ново начало не се е получил. 

Кой "изпра" Пеевски?

Снимка: Колаж/Actualno.com

Корман Исмаилов посочи, че Пеевски се опитва да промени имиджа и образа си, който е заслужил през годините. "Въпросът е защо обсъждаме Пеевски, а не обсъждаме Бойко Борисов. Той е този, който изпра Пеевски, защото лидерът на ДПС-Ново начало беше абсолютно токсичен", коментира Исмаилов. 

Според него в момента тежката цена, която ще плати Борисов е първия мандат като мандатоносител. "Дните на правителството са преброени", добави още Корман Исмаилов. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
