Национално достойнство под блокада: 20 години овчедушие

От 20 години насам гръцките фермери издевателстват над българската държава и превозвачи. С различен интензитет през годините, традиционно през зимата, те решават, че нещо не им е "пълно и равно" в отношенията им с властта, и се чувстват свободни да затварят границата с България както намерят за добре.

Имало е десетилетия, в които всяка зима те изкарваха тракторите и скарите, и засядаха на тежки биваци от по месец с кюфтета и музика, докато хиляди шофьори мръзнат и ги чакат да им дойде настроението за отстъпки.

Подобни по мащаб блокади никога не е имало по турската граница например, защото "кучето скача според тоягата". А нашата тояга винаги е била много ниска. На цялото това издевателство правителство след правителство реагираше беззъбо.

История на немощ и бездействие

След години на редовни блокади и милиони левове загуби за превозвачите, традиционните реакции се изразяваха в прочувствени официални позиции на възмущение, които обаче не трогваха никого. Българските превозвачи беснееха и се заканваха, че ще блокират в отговор гръцката граница по Великден или през лятото... И не изпълниха заканата си нито веднъж. За гръцките фермери те бяха куче, което лае, но не хапе, и затова може да бъде игнорирано.

Българската държава обикновено действа беззъбо по въпроса. Борисов като премиер ходеше да издейства по някое временно пускане на пунктовете, министрите правеха гневни обръщения, пращахме протестни ноти и жалби по гръцките съдилища... На някой му просветна по някое време, че имаме право да се обърнем към Брюксел за помощ, защото наглостта на блокадите пречи не само на нас, но и на целия общоевропейски трафик в региона.

Разбира се, неубедителните ни протести не бяха приети от ЕС насериозно и първите отговори бяха, че Съюзът не може да се меси в двустранни казуси. В крайна сметка обаче икономическата логика надделя и през 2017 г. Брюксел скръцна със зъби и обяви, че няма да толерира повече блокади. И о, чудо, гръцката полиция се задейства и не пусна тракторите до пунктовете.

Уроците се повтарят, докато не бъдат научени

Последваха години, в които блокадите се разредиха. Сега обаче явно гърците са си спомнили, че могат да ни затварят сравнително безнаказано и са решили да подновят традицията.

И към момента отново никой не реагира.

Превозвачите се жалват за загубите си, официалните власти само съобщават обстановката по пунктовете и за истински ответни мерки изобщо не става дума. Властта се тресе от други проблеми, ясно е, но националният интерес и достойнство не могат да чакат да се разминат протестите и контрапротестите, за да бъдат защитени.

Няма кой да тропне по масата в Брюксел, за да бъде заплашена Гърция с наказателни процедури и големият фермерски банкет да бъде изнесен навътре в страната. И като няма кой, да не се чудим другата зима защо пак по границата се извиват опашки. Уроците обикновено се повтарят, докато не бъдат научени. Националното достойнство пък се демонстрира категорично и навреме. Ако го има.

