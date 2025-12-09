Спорт:

Тръмп разреши на Nvidia да изнася чипове в Китай

09 декември 2025, 06:28 часа
Тръмп разреши на Nvidia да изнася чипове в Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще отмени експортния контрол върху чиповете H200, произведени от Nvidia. Те се използват в технологиите за изкуствен интелект, уточни АП. "Информирах председателя на КНР Си Дзинпин, че САЩ ще позволят на Nvidia да доставя своите H200 на проверени клиенти в Китай и други страни при условия, които позволяват да се гарантира високо ниво на национална сигурност.

Добре обмислен баланс

Снимка: iStock

Председателят Си Дзинпин реагира положително", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. При това той уточни, че търсените чипове Blackwell и чипове Rubin от следващото поколение на Nvidia "не са част от сделката".

Междувременно телеканал CNN обърна внимание, че Тръмп е направил това изявление след среща с генералния директор на Nvidia Дженсен Хуан миналата седмица. От своя страна Nvidia оцени високо това решение, като съобщи, че то "осигурява добре обмислен баланс, който е изгоден за Америка".

Тръмп уточни също, че Министерството на търговията "завършва работата по детайлите и подобен подход" за AMD, Intel и други американски компании, произвеждащи чипове.

В началото на ноември Тръмп, говорейки за търговското споразумение с Китай, съобщи, че САЩ ще продължат да ограничават износа на високотехнологични продукти, по-специално чипове, за Китай.

"Ще им позволим да си сътрудничат с Nvidia, но не по отношение на най-модерните технологии. Най-модерните технологии няма да позволим да се използват от никого, освен от Съединените щати", подчерта той.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
