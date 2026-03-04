Тръмп за Али Хаменей: Пипнах го, преди той да ме пипне

Веднага след като стана ясно, че аятолахът на Иран Али Хаменей е убит в събота, 28 февруари, при атаката срещу резиденцията му в Техеран, американският президент Доналд Тръмп е направил сензационно изказване в телефонен разговор с кореспондента на ABC Джонатан Карл. Той е заявил, че Хаменей се е опитвал да го убие.

Ето какво публикува журналистът в социалната мрежа Х:

"Пипнах го, преди той да ме пипне. Те се опитаха да ме убият два пъти. Е, аз го пипнах пръв."

Според Джонатан Карл Тръмп е имал предвид инцидента от ноември 2024 г., когато иранският гражданин Фархад Шакери бе задържан и обвинен, че е получил заповеди от Техеран през септември да следи Тръмп и да го убие. Разследващите твърдят, че предполагаемият заговор е бил разглеждан като отмъщение за удара с дрон през 2020 г., разрешен от Тръмп по време на първия му президентски мандат, при който бе убит в Ирак иранският генерал Касем Солеймани. През юни пък израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е извършил множество неуспешни опити за убийството на Тръмп. Иран отхвърли тези твърдения.

