Рутинна проверка или демонстрация на сила: САЩ тества ядрена ракета (ВИДЕО)

САЩ направиха официален тест на невъоръжена междуконтинентална ядрена ракета Minuteman III в космическата база Ванденберг. Междуконтиненталната балистична ракета беше изстреляна от калифорнийската база като част от тест. Тя прелетя около 6700 км до полигон на атола Куаджалейн в Тихия океан.
Целта на програмата за изпитателни изстрелвания на междуконтинентални балистични ракети е да се валидира и провери ефективността, готовността и точността на оръжейната система.
Американски представители подчертават, че този тест е рутинен и изстрелването е било планирано предварително. Добавя се, че то не е свързано с текущите глобални събития.
