САЩ подготвят въстание в Иран, ЦРУ въоръжава кюрдите

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ вероятно доставя оръжия на кюрдските милиции, за да засилят вътрешните конфликти в Иран, съобщи CNN. Според източници на медията, администрацията на Тръмп се консултира с иранската опозиция и кюрдските лидери относно възможността да им предостави военна помощ. Очаква се кюрдските сили в Иран скоро да се присъединят към сухопътната операция в западната част на страната.

Конфронтация

Според източници на CNN, намерението на Вашингтон е кюрдските милиции да влязат в конфронтация с иранските сили за сигурност. Смята се, че това ще позволи на жителите на големите градове да протестират без да бъдат подлагани на жестоките убийства, които се случиха през януари. Според друг източник добави, че кюрдската активност може да дестабилизира ситуацията в региона и да изчерпи военния потенциал на Иран.

Какво е известно за кюрдите

Припомняме, че кюрдите са народ, живеещ предимно в планините на Кюрдистанския регион в югоизточна Турция, западен Иран, северен Ирак и североизточна Сирия. В Иран кюрдите живеят в западните и северните части на страната. Социалнополитическото и икономическо неравенство сред иранските кюрди, ограничаването на националния им статут и други фактори са породили недоволство срещу правителството.

Войната в Иран

Припомняме, че на 28 февруари 2026 г. Израел, заедно със Съединените щати, започна серия от удари срещу Иран. Доналд Тръмп заяви в обръщението си, че Съединените щати са започнали военна кампания за премахване на заплахите от настоящия режим, а основната цел на операцията е да се защити американският народ и съюзниците му.

Тръмп е наредил мащабен въздушен удар срещу Иран след широко лобиране от страна на Израел и Саудитска Арабия. Ударите убиха върховния лидер на Иран Али Хаменей. Най-малко четирима членове на семейство Хаменей и редица високопоставени служители също бяха убити при серия от ракетни удари на САЩ и Израел.

