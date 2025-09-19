И талибаните пратиха Тръмп да си гледа работата: Няма да връщат на САЩ базата Баграм

Режимът на талибаните отхвърли идеята САЩ да си върнат ключова военна авиобаза в Афганистан, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред репортери, че иска да си я върне и твърдеше, че дори имало напредък по въпроса.

Говорителят на талибанското външно министерство Закир Джалал заяви, че идеята САЩ да поддържат каквото и да е военно присъствие в Афганистан е била "напълно" отхвърлена по време на разговорите между двете страни, преди талибаните да се върнат на власт. Казаното от Джалал идва, след като Тръмп намекна, че връщането на авиобазата Баграм - епицентърът на силите на НАТО в Афганистан в продължение на две десетилетия - може да е възможно, "защото те се нуждаят от неща от нас", посочва BBC.

И още - Тръмп призна при визитата си във Великобритания, че САЩ искат базата, защото е близо до мястото, където Китай произвежда ядрени оръжия. Базата беше предадена на афганистанската армия малко преди талибаните да си върнат бързо-бързо властта в Афганистан.

Пълното изтегляне на американските войници от Афганистан беше част от споразумение, подписано по време на първата администрация на Тръмп през 2020 г. и приключи по време на администрацията на Джо Байдън през 2021 г. Но Тръмп заяви през март, че е планирал да запази авиобазата Баграм "не заради Афганистан, а заради Китай". Американският президент повтори важността на местоположението на Баграм, като каза, че една от причините да си върне Баграм е, че "е на час път от мястото, където Китай произвежда ядрените си оръжия". Не е ясно какво точно има предвид: разследване на BBC Verify от юли отбеляза, че има полигон за ядрени опити на около 2000 км (1243 мили) разстояние, в Северозападен Китай.

Afghanistan Rejects Trump’s Request to Bring Bagram Airbase Back Under US Control



Taliban Foreign Ministry spokesman Zakir Jalal said on social media that Kabul is open to dialogue with Washington based on “mutual respect and common interests,” but stressed it will “not allow… pic.twitter.com/8Qd6IlqnjX — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2025

Отделно Тръмп каза, че Китай има сили в Баграм, но Афганистан официално отрича.

