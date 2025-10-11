Войната в Украйна:

Спечелилата Нобеловата награда за мир я посвети на Тръмп и народа на Венецуела

11 октомври 2025, 00:15 часа 314 прочитания 0 коментара
Венецуелската опозиционна политичка Мария Корина Мачадо, която днес получи наградата за мир, я посвети на народа на Венецуела и на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Посвещавам тази награда на страдащия народ на Венецуела и на президента Тръмп за неговата решителна подкрепа на нашата кауза!“, написа тя в X.

Мачадо също така заяви, че разчита на подкрепата на Венецуела от страна на президента на САЩ за постигане на свобода и демокрация.

Разочарование в САЩ

След като американският президент Доналд Тръмп се размина с тазгодишната Нобелова награда за мир, която бе присъдена на венецуелския политик Мария Корина Мачадо, от Вашингтон дойде реакция на разочарование. Макар и не директно на сайта на Белия дом, но изказване вече се появи в профила в социалната мрежа Х на директора по комуникациите в Белия дом Стивън Чънг, който написа: "Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява животи. Той има сърце на хуманитарист и никога няма да има някой като него, който да може да премести планини само със силата на волята си. Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира."

