Спечелилата Нобеловата награда за мир я посвети на Тръмп и народа на Венецуела

Венецуелската опозиционна политичка Мария Корина Мачадо, която днес получи наградата за мир, я посвети на народа на Венецуела и на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Посвещавам тази награда на страдащия народ на Венецуела и на президента Тръмп за неговата решителна подкрепа на нашата кауза!“, написа тя в X.

Още: Жена спечели Нобеловата награда за мир за 2025

Мачадо също така заяви, че разчита на подкрепата на Венецуела от страна на президента на САЩ за постигане на свобода и демокрация.

The Nobel Peace Prize winner dedicated her victory to the people of Venezuela — and to Trump 🇻🇪🇺🇸



In an interview with the Nobel Committee, Machado said the award came as a surprise: “I still can’t believe it… I’m just part of a greater movement. This is a great honor — I’m… https://t.co/8V8f3ewitS pic.twitter.com/Y9K38gZHIQ — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2025

Разочарование в САЩ

След като американският президент Доналд Тръмп се размина с тазгодишната Нобелова награда за мир, която бе присъдена на венецуелския политик Мария Корина Мачадо, от Вашингтон дойде реакция на разочарование. Макар и не директно на сайта на Белия дом, но изказване вече се появи в профила в социалната мрежа Х на директора по комуникациите в Белия дом Стивън Чънг, който написа: "Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява животи. Той има сърце на хуманитарист и никога няма да има някой като него, който да може да премести планини само със силата на волята си. Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира."

Още: В Белия дом разочаровани: Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира