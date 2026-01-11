"Справяме се добре. Ние сме бойци": Мадуро със силни думи от килията в САЩ

"Справяме се добре. Ние сме бойци“. Това е заявил президентът на Венецуела Николас Мадуро за себе си и съпругата си Силия Флорес от килията си в САЩ, обяви синът им Николас Мадуро Гера, цитиран от Франс прес. "Не тъгувайте“, казва на адвокатите си Мадуро, който при американската военна операция в Каракас на 3 януари бе принудително отведен в САЩ. Още: Тръмп отстрани Мадуро, но остави режима му на власт

Мадуро и съпругата му не се признаха за виновни

Снимка: Getty images

Той и първата дама се явиха в понеделник за първи път пред съда в Манхатън, Ню Йорк. Двамата не се признаха за виновни по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин.

Синът им разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела (ОСП), уточнява АФП.

Поддръжниците на опозицията във Венецуела отдавна чакаха с надежда деня, в който Николас Мадуро вече няма да е на власт – мечта, която бе изпълнена, когато американските въоръжени сили отведоха авторитарния лидер. Но въпреки че Мадуро е в затвора в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици, лидерите на неговата репресивна администрация все още са на власт.

Опозицията в страната, подкрепяна от поредица от републикански и демократически администрации в САЩ, от години обещаваше, че незабавно ще замени Мадуро със свой човек и ще възстанови демокрацията в богатата на петрол страна. Американският президент Доналд Тръмп обаче нанесе тежък удар на опозицията, като позволи на вицепрезидента на Мадуро Делси Родригес да поеме управлението.

Междувременно повечето опозиционни лидери, включително лауреатката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, са в изгнание или в затвора.

„Те очевидно не бяха впечатлени от ефирния магически реализъм на опозицията, която смяташе, че само трябва да бъде оказан натиск върху Мадуро и незабавно ще има преход към демокрацията“, казва относно подхода на администрацията на Тръмп професор Дейвид Смилди от университета „Тулейн“, който изучава Венецуела от три десетилетия, пише AP в свой анализ по темата.

САЩ заловиха Мадуро и първата дама Силия Флорес при военна операция в събота и ги отведоха от дома им във военна база в столицата на Венецуела Каракас. Часове по-късно Тръмп заяви, че САЩ „ще управляват“ Венецуела и изрази скептицизъм, че Мачадо някога изобщо би могла да бъде лидер на страната.

„Тя няма вътрешна подкрепа и не е уважавана в страната“, заяви Тръмп пред репортери. „Тя е много мила жена, но тя не е уважавана“.

